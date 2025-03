Robert Moreno: «Si no hubiera aceptado el cargo, ahora Luis Enrique no sería el seleccionador»

Con puntualidad suiza compareció Robert Moreno en la sala reservada del Hotel Clarís. Sereno pero visiblemente emocionado quiso responder a Luis Enrique , que le tildó de desleal para justificar su intención de no contar más con él en el cuerpo técnico. También explicó que se abrazaba a la prudencia para no ofrecer una rueda de prensa, ya que podría desembocar en un cruce de declaraciones que quería evitar. «Quiero pedir perdón por la celeridad pero no quería dejar pasar tiempo después de lo que ha pasado estos últimos días«, empezó explicando. Y añadió: « Es un momento muy desagradable para mí . No quiero faltar a lo que puse en el comunicado de prensa. Si hago rueda de prensa acabaría entrando en reproches. Quiero aportar datos después de que ayer se me atacase de forma injusta y se me tildase de algo que no soy. Faltan mis piezas y las voy a aportar».

Para empezar Moreno, en su comunicado quiso «agradecer a Luis Enrique los nueve años que he estado con él. He aprendido mucho . Y agradecer a los jugadores que incluso hoy me han estado dando las gracias y sobre todo a la gente del fútbol por su apoyo. Es muy complejo dirigir a la selección». El exseleccionador prosiguió su exposición: «Entreno desde los 14 años. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho. A pesar de lo que se dice de mí se quedan con lo que vivieron conmigo. Empezamos en el Barça B y nos fuimos a la Roma. Renunciamos a nuestro segundo año que teníamos firmado para esperarle y estuvimos un año parados. Fuimos al Celta y llegó lo que todo el mundo quiere, entrenar a un grande, el Barcelona. Después cuando acabó esa etapa nos dijo que no quería entrenar más y fuimos a su casa para decirle que le esperábamos y nos salió la oportunidad del Celta. Le pedimos permiso y nos lo dio».

A partir de ahí, Moreno se remitió al 19 de junio, tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique a seguir dirigiendo a la selección, «el presidente nos reunió a mí y a mi staff para decirme que sería entrenador hasta después de la selección pero no lo acepté hasta tener el permiso de Luis . No se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no sería ahora el seleccionador, Luis no sería el seleccionador, sería otro». Entonces «me dijo que se sentía orgulloso de mí y que entendía mi decisión. Posteriormente le pedí una reunión para transmitirle mi apoyo y entonces me pareció correcto comentarle que igual que dije en rueda de prensa que estaba dispuesto a dar un paso al lado decírselo a él en persona, pero me sorprendió la respuesta, que ya no contaba comido. Estuvimos diez días destrozados , preguntándome qué había hecho mal para que no quisiera contar más conmigo».

Moreno desgrana lo que sucedió posteriormente: «De ahí pasamos a la primera vez que sabemos que Luis Enrique quiere volver. Esos dos días fueron muy duros , intentando ser profesionales. Cumplimos como profesionales, la selección ya estaba clasificada. En el momento que detecto que Luis Enrique quiere volver demuestro mi futilidad de nuevo al pedir hablar con la Federación para pactar mi salida». Y sorprende al asegurar que «a día de hoy no sé aún porque Luis Enrique no quiere que siga con él. Me etiquetó con dos cosas muy feas y que no soy . Pasarán los años y seguiré sin saberlo porque tampoco lo explicó».

Y concluyó: «Soy el primero que deseo que a Luis Enrique le vaya bien. A partir de ahora continuo con esa carrera de primer entrenador que he empezado. Tengo muchas ganas de ser entrenador . Esa es mi ilusión, la de alguien que empezó muy abajo y que llegó muy alto».