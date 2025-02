El Sevilla, un grande de Europa

Crónica

Qué alguien me lo explique. Porque yo, no puedo. Quizás, sí. Es el Sevilla Fútbol Club. Su competición. El alma de un equipo que nunca se rinde y que resucitó hoy cuando peor lo estaba pasando El equipo sevillista es otra cosa. Los ingleses (los periodistas que tenía al lado) aún no se creen lo que han visto, el poder de superación de unos futbolistas que estaban desorientados ante tanto ataque del United. Hoy, como Palop, como Mbia, como tantos y tantos que pusieron su nombre en la historia del Sevilla, también está el de Bono. Insuperable. Bestial con tantas paradas. El Sevilla ya está en la final de la Liga Europa, la sexta desde 2006. Ver para creer.

