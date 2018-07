Fútbol El Sevilla le cierra la puerta a Lenglet y al Barcelona El club hispalense se remite a la cláusula de rescisión del francés y se niega a negociar con la entidad azulgrana

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 05/07/2018 10:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona va a tener que pagar los 35 millones que cuesta en estos momentos la libertad de Clement Lenglet al contado. El Sevilla no solo no quiere traspasar al central sino que se niega a entablar conversaciones incluso con la perspectiva de poder ingresar una cantidad de dinero más elevada. La intención del club catalán es la de incentivar la salida del francés, pagando tres millones más de euros al equipo rojiblanco y poder de esta manera pactar unas condiciones de pago que les permita abonar la cantidad en varios plazos que se irían amortizando durante los cinco años de contrato de Lenglet. Desde el Camp Nou entienden que todas las partes saldrían ganando y sería una manera en que el Barça se haría cargo de los tres millones aproximadamente que el Sevilla debería pagar al Nancy en concepto de derechos de formación.

No obstante, en el club hispalense no ha sentado nada bien la forma de actuar del Barcelona y se han negado a entablar cualquier negociación. Es más, le han hecho llegar una oferta de mejora y renovación al futbolista con la intención que imitara a Griezmann y decidiera quedarse en el Sánchez Pizjuán. José Castro fue muy claro esta semana cuando abordó esta cuestión. «El presidente del Barcelona me llamó y me dijo que querían que jugara en el Barcelona pero tenemos claro que no vamos a negociar y la única manera es que depositen la cláusula en la LFP. Tenemos tan claro que queremos que se quede que le queremos renovar. Seguirá en el Sevilla mientras ocurra otra cosa», zanjo el máximo mandatario del club andaluz. Castro añadió que «no somos ajenos a las subidas del mercado y las cláusulas de los nuevos que van llegando son más altas de lo que eran. Ahora está esa enfermedad que es el 'fichajismo' pero con el Mundial todo se retrasa. Queremos tener ciertas incorporaciones. Sin prisa pero sin pausa», lamentó.

El director deportivo, Joaquín Caparrós se muestra en la misma línea que su presidente y no quiere debilitar al equipo con la salida del francés. Además, Pablo Machín ya le ha comentado que Lenglet es pieza importante en su proyecto. «He hablado con Lenglet. Estuvo el martes con nosotros y es verdad que el Sevilla le ha hecho una oferta porque no quiere traspasarlo. Este jueves tiene que incorporarse con sus compañeros y si no hay novedades, irá a la pretemporada y luego a competir», apuntó Caparrós.

El Barcelona, sabedor ya de la postura del Sevilla, abonará la cláusula y pretende hacerlo cuanto antes, ya que no quiere que el futbolista se ejercite con el Sevilla para evitar cualquier problema físico. Su intención es abordar la cuestión esta misma semana, aunque no se descarta que los 35 millones de la cláusula no se depositen hasta principios de la próxima semana, momento en el que será presentado. Lenglet será el primer fichaje para el nuevo Barcelona de Ernesto Valverde. El siguiente en legar será Arthur Melo, que podría ser presentado esta próxima semana en cuanto se cierren los flecos con Gremio de Porto Alegre.