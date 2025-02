Exhibición de Haaland en Sevilla

Crónica

Gran partido europeo entre Sevilla y Borussia Dortmund , con una primera parte vibrante, en la que Haaland posó para los focos con una actuación brava. El Sevilla se recompuso en la segunda y De Jong, a falta de cinco minutos, anotó el gol de la esperanza andaluza.

Se plantaron ambos equipos con cierta prudencia, conscientes de la envergadura de la cita. Sin tiempo para escenificar las semanas de planes, a los que el fútbol tiende a desactivar sin piedad, Suso se apresuró para encontrar portería. Recibió en la frontal, amagó con disparar con su pierna buena, recortó y chutó con dureza. El balón quería la red y fue Hummels, un veterano parsimonioso, quien desvió y propició el gol (min. 5). El Sevilla buscaba dejar encarrilada la eliminatoria y la primera piedra estaba puesta, pero el guión cambió.

El Dortmund empezó a crecer desde Sancho, joven talento migrado de Inglaterra a Alemania que anoche se movió con fluidez. Pero fue Haaland quien, pese a su corpachón, tuvo algo realmente especial. Solo necesitó dos arrancadas para cambiar el partido. Una en el minuto 19, en la que imantó a varios sevillistas y cedió a Dahoud, que firmó el empate con un gran disparo. Ocho minutos después, repitió pillaje el escandinavo, al que solo la edad le impide tener un aspecto más aterrador, porque su fútbol es de los que devuelve el alma a un deporte que ha perdido la suya.

Irrupción del noruego

El niño no era él, era la defensa local, pasiva y algo intimidada por el delantero, que tras una pared con Sancho puso el 1-2, desde el suelo y con la izquierda. No hay remate demasiado difícil para él. El Sevilla, tras el shock, intentó utilizar la posesión para recomponerse y acelerar su pulso. Nada de eso. Una pérdida en defensa hizo implosionar al Pizjuán y Reus solo tuvo ojos para un compañero. Haaland aceleró al espacio, no hacia la portería. Luego definió con la maestría de los mejores. El tercero y un demonio con el que bailar el resto de la eliminatoria.

Fue Rakitic, un hombre con demasiados fantasmas en la Champions, quien abandonó el campo en el descanso para no volver. Fernando retrasó su posición y Gudelj salió hacia el medio para endurecer el coto de caza del delantero rival. Bajaron las pulsaciones y el Sevilla consiguió recomponerse mientras Lopetegui tiró de intervencionismo. El escenario era duro, más si se tiene en cuenta que el Dortmund está en crisis, con un entrenador interino de 37 años y sexto en la Bundesliga, y el Sevilla llegaba en racha liguera y tras desmantelar al Barcelona en Copa. Oliver Torres, de Jong y Munir, revulsivos habituales del técnico vasco, saltaron al campo. Sin el ajetreo de la primera parte, el Sevilla se asentó en terreno rival y sus mecanismos comenzaron a activarse, como los centros de Navas desde la derecha y la altura de Koundé, como un interior más.

De Jong, que se siente desde el año pasado especial en las eliminatorias europeas, consiguió un gol, a cinco minutos del final, canjeable por esperanza. El delantero remató un centro de Oscar a balón parado. Tras ese tanto, el partido se enzarzó entre ocasiones (una de Sancho muy clara) disputas, faltas y en un ‘nos veremos en Alemania’.

