Setién deja caer que necesita otro delantero

Quique Setién se mostró compungido por la situación de Ousmane Dembélé , que deberá pasar próximamente por el quirófano para solventar su lesión muscular. El técnico lamentó la nueva lesión del francés y, aunque quiso dejar claro que se conforma con la plantilla que tiene, dio a entender que necesitaba un nuevo delantero y que el Barcelona ya estaba trabajando en ello. « Me preocupa mucho Dembélé porque es un chaval extraordinario , porque le he visto trabajar con muchas ganas. Estará cinco meses , o tres, de baja y me da pena. Lo demás son cosas pasajeras, empezó explicando el técnico, que dejó en manos de la dirección deportiva la posibilidad de fichar: «Son cosas que están pendientes, que se hablarán. Veremos el diagnóstico exacto, el tiempo que estará sin jugar. Una vez que se sepa, tomaremos las decisiones. Lo he dicho, tenía mucha ilusión porque estaba seguro que Ousmane nos iba a dar mucho. Es un problema, una desgracia . Lo que se trata es de buscar soluciones. Veremos si se puede fichar a alguien, y si no intentaremos encontrar el camino para dotar al equipo de la consistencia y de la entidad que requiere este equipo. Siempre veremos las cosas con positivismo. Esto no me aparta de ser feliz ».

No obstante, Setién reconoció que «ya lo teníamos claro antes de que se lesionara Dembélé y estamos en ello», en un claro mensaje a Abidal: «Lo tenemos en mente, claro. Estamos en ello. Estamos esperando qué decisión se puede tomar, si habrá o no autorización . Lo veremos en unos días». Setién, no obstante, evitó lamentarse por tener una plantilla corta (solo tiene 16 fichas de jugadores del primer equipo tras las lesiones de Suárez, Dembélé y las salidas de Aleñá, Wagué, Todibo y Carles Pérez): «Seguro que siempre saldremos con once, y seremos competitivos. Quizá alguno nos pasa por encima, es fútbol. Si coincide que no podemos fichar, no pasa nada. Trabajaremos con la misma ilusión. Que los que estén, estén comprometidos . Hoy hemos hecho otro entrenamiento extraordinario. Lo que nos preocupa es el partido de mañana».

Stuani y Angel Rodríguez son dos de los jugadores que más han sonado para ocupar la ficha de Dembélé si se confirma su lesión de larga duración. El delantero del Girona ya estuvo en la órbita culé pero el Barcelona lo descartó para no perjudicar a un equipo catalán. No parece que vaya a hacer lo mismo con el delantero del Getafe, aunque en Madrid aseguran no saber nada. «Para nosotros sería una baja importante, es un jugador que no hace falta que hable de él. Para mí es algo más que un jugador más. Tengo un cariño especial, creo que el equipo notará su baja. Estamos preparados para asumir esa situación. Nosotros no tenemos ni una noticia del Barcelona ni de nadie», ha explicado Angel Martín, director deportivo del Getafe.