Fútbol Así sería la Superliga que preparan once grandes clubes de Europa Los papeles de «Football Leaks» desvelan el proyecto de estos equipos, que se separarían de la UEFA

S. D.

Los papeles de «Football Leaks» publicados este viernes por «Der Spiegel» y otros medios europeos revelan el borrador de un proyecto para la creación de una Superliga de 16 equipos. Si todo sucede de acuerdo con la «hoja de condiciones vinculante» supuestamente enviada por la consultora Key Capital Partners a los principales clubes europeos, la Liga de Campeones dejará de existir en 2021. A cambio, los once clubes más importantes del continente se separarán de la UEFA y fundarán una nueva clase de elite llamada «Superliga Europea». Los once «fundadores» no correrían el riesgo de descender y tendrían la garantía de ser miembros durante 20 años. Otros cinco clubes serán incluidos como «invitados iniciales», de modo que la nueva liga consistirá en 16 equipos.

Los once clubes que figuran como «fundadores» de la Superliga Europea -los que aparentemente no se enfrentarían al descenso- son el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus, el Chelsea, el Arsenal, el PSG, el Manchester City, el Liverpool, el Milán y el Bayern. Los cinco «invitados iniciales», según el documento, serían el Atlético, el Borussia Dortmund, el Olympique de Marsella, el Inter de Milán y la Roma.

Los once clubes fundadores, según el documento, registrarían una empresa en España para comercializar, organizar y ejecutar la Superliga Europea bajo su pleno control. La competición tendría dos fases: una ronda de grupos y otra de eliminatorias. El documento también enumera las posibles participaciones que tendrían los clubes individuales en la empresa conjunta de la Superliga Europea, con el Real Madrid con el 18,77 por ciento, el Barcelona con el 17,61 por ciento y el Manchester United con el 12,58 por ciento.