Fútbol Sergi Roberto se pierde la Supercopa de España El TAD desestima el recurso del Barça por la sanción tras su expulsión ante el Madrid y deberá cumplir el cuarto partido ante el Sevilla

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 16/07/2018 17:51h

El Barcelona no podrá contar con la participación de Sergi Roberto para el encuentro de la Supercopa de España, que se disputará en Tánger el próximo 12 de agosto ante el Sevilla. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha decidido desestimar el recurso que interpuso el club azulgrana contra la sanción que el Comité de Competición impuso al futbolista tras la tarjeta roja y la pertinente expulsión que sufrió durante el clásico ante el Real Madrid. Aquel 6 de mayo, el colegiado Hernández Hernández echó del partido al catalán por dar un manotazo en el hombro a Marcelo después de que el brasileño le propinara un empujón sin el balón de por medio. El árbitro interpretó que hubo agresión y Competición lo castigó con cuatro partidos.

La resolución del tribunal, fechada el 6 de julio y publicada este lunes por el portal Iusport.com, mantiene las decisiones adoptadas previamente por los Comités de Competición y Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF). En aquel momento se tomó la decisión que la reacción de Sergi Roberto sobre el futbolista del Real Madrid fue agresión y no conducta antideportiva. «Debemos concluir que las solas alegaciones del actor, dada la ausencia de imágenes o prueba gráfica del lance, no llegan a cuestionar la presunción de veracidad del relato del árbitro. Por tanto, necesariamente, debe admitirse como hecho probado, la acción constitutiva de reproche consignada en el acta arbitral y atribuida al jugador sancionado», ha querido dejar claro el TAD.

Sergi Roberto ya ha cumplido tres partidos de sanción, ya que los recursos interpuestos por el Barcelona ante Competición y apelación no fructificaron. El centrocampista no pudo jugar ante el Villarreal, Levante y Real Sociedad, los tres últimos partidos del campeonato liguero. Al ser una expulsión por roja directa, la sanción debía cumplirse en cualquier competición de la RFEF, motivo por el que la Supercopa no puede ser disputada por el catalán. En un principio estaba previsto que se perdiera la ida de la Supercopa pero al jugarse a partido único por la excepcionalidad que rodea al calendario esta temporada, no podrá inscribir su nombre en el torneo. La ausencia del futbolista abre las puertas de la titularidad a Nelson Semedo, que ya está ha iniciado la pretemporada al no haber sido convocado con Portugal para disputar el Mundial.