Así será el nuevo calendario de la Liga: asimétrico y con polémica por la final de Copa

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrará este martes, a partir de las 12.00 horas, su Asamblea General, cuyo punto álgido del orden del día estará en la votación del calendario de las principales competiciones nacionales y con la presencia de los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y UEFA, Aleksander Ceferin.

Como es habitual, este encuentro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el primero con Luis Rubiales y su nuevo equipo directivo al frente del organismo algo de dos meses más de ser elegido en el cargo, servirá principalmente para dictaminar el calendario de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3, mientras que como novedad también se confeccionará en esta Asamblea el de la Liga Iberdrola femenina, "en la línea de potenciar el fútbol femenino", indicaron desde la RFEF.

LaLiga ya anunció a mediados de mayo su propuesta para que sus dos campeonatos den comienzo en el fin de semana del 18-19 de agosto, apenas una semana después de que se dispute el primer título de la temporada, la Supercopa de España entre el FC Barcelona y Sevilla que será, de forma extraordinaria, a partido único el 12 de agosto en Tánger (Marruecos).

Como gran novedad, y a imitación de la Premier League, el calendario de la Liga 2018-2019 no será asimétrico, por lo que las jornadas de la primera vuelta no coincidirán en el mismo orden en la segunda, tal y como demandaba Javier Tebas desde hace varios años, pero no pudo llevar a cabo por su mala relación con Villar. Con Rubiales, la cosas es distinta

Pero no todo es armonía entre ambos dirigentes. La fecha propuesta para la conclusión del campeonato es el fin de semana del 26 de mayo y es aquí donde existe el conflicto entre la RFEF y LaLiga por la final de la Copa del Rey, que Luis Rubiales prefiere que sea precisamente en ese fin de semana como fin de 'fiesta' de la temporada y antes de la final de la 'Champions' del 1 de junio en el Wanda Metropolitano, mientras que Javier Tebas la quiere en la época de la Semana Santa, el sábado 20 de abril.

Además de este principal asunto, la Asamblea General de la RFEF también deberá aprobar el balance, cuenta de resultados y liquidación del Presupuesto al 31 de diciembre de 2017, todavía con Juan Luis Larrea como máximo responsable en funciones tras la inhabilitación y posterior destitución de Ángel María Villar por su implicación en la 'Operación Soule', e igualmente se tendrá que dar el visto bueno al presupuesto para el ejercicio 2018.

Antes de su inicio, sobre las 11.15 horas, Luis Rubiales recibirá a Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, presidentes de la FIFA y UEFA, respectivamente, a los que ha invitado a esta Asamblea. Está será la primera vez que en esta reunión estén los dos máximos mandatarios del fútbol mundial y europeo, que dirigirán unas palabras a los asambleístas.

Esta será la segunda ocasión en la que Luis Rubiales se pueda dirigir a la Asamblea tras hacerlo el 17 de mayo cuando resultó elegido por amplia mayoría presidente en la votación ante Juan Luis Larrea. En estos más de dos meses al frente de la RFEF, el exfutbolista ya ha tenido que hacer frente a varias situaciones complejas como la destitución del seleccionador nacional Julen Lopetegui a dos días del estreno en el Mundial tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid o la polémica generada con el Sevilla por la disputa de la Supercopa de España a partido único.