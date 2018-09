Actualizado: 09/09/2018 19:55h

«Xavi o Iniesta son historia de nuestra Selección, nos han hecho ser los mejores del mundo y han demostrado ser los mejores. Ahora viene otro tipo de jugador pero la filosofía que ellos marcaron fue el principio de una época dorada y será muy difícil repetir lo que ellos hicieron».

«Viene toda la familia, intentaré conseguir entradas para todas las personas que me pidieron. Es muy especial volver al estadio Martínez Valero a jugar. Lo hice varias veces pero no aún con la Selección. Espero poder hacerlo algún día con la camiseta del Elche».

«Todos conocemos a Modric y Rakitic, están demostrando día a día su nivel, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo colectivo. Si hacemos las cosas bien podemos plantarle cara a cualquiera».

«No depende de mí ser indicutible pero llevo mucho tiempo trabajando para tener una oportunidad. Siempre seguiré así, buscando mis oportunidades. Hicimos un partido bueno pero tenemos que tener los pies en el suelo».

«No sé si soy fundamental para la Selección, solo llevo once partidos con el equipo. Me siento importante en mi equipo, todo lo que hago, mi trabajo es para bien del equipo y eso me caracteriza».

«No es momento de mirar al pasado. En verano sí le di muchas vueltas, pero ya no importa nada, viví una experiencia inolvidable en mi primer Mundial y aporté lo que podía aportar. Al final lo que tengo que hacer es trabajar en mi equipo. Si allí lo hago bien, todo lo demás, llega».

«Luis Enrique me pide que sea el jugador que soy, trabajo mucho para el equipo e intento aportar con llegada al área. Hoy he recibido muchas muestras de cariño y me quedo con los de mi familia y amigos. Ahora toca disfrutar y jugar en casa».

Sigue en directo la rueda de prensa de Saúl desde la concentración de la selección española en Elche, escenario este martes del duelo ante Croacia en la Nations League.