Selección Española Manolo el del bombo abandona su «templo» Traspasará su bar a alguien que le guste el fútbol para que él, con 70 años, pueda continuar apoyando a La Roja

S.D.

El popular seguidor de la selección española de fútbol Manolo «el del bombo» dejará de regentar su bar-museo, situado frente al Estadio Mestalla, después de casi 30 años, pero seguirá animando a la Roja.

Manolo, de 70 años, dijo que dejará de regentar su bar-museo y que le gustaría que fuera traspasado a «alguien que le guste el fútbol». «Quiero que el bar se lo quede alguien al que le guste el fútbol, y yo colaboraría con quien se lo quede», señaló el veterano hincha de la selección española.

La decisión de traspasar el bar, que regenta desde hace 29 años, ha sido de la dueña del local, según comentó Manolo, quien considera que es una «buena decisión». Además, explicó que existe la posibilidad de poner en un local todos los recuerdos del bar y una barra para que «los padres puedan ir con los niños a ver lo que hay».

Manolo explicó que ha pasado por 7 operaciones y le da «pena» dejar el bar tras 30 años. «La gente me anima a seguir con el bar, pero algunos sí que se dan cuenta de que estoy mayor y no puedo continuar», añadió. «Si estoy con la selección no puedo estar en el bar. Llevo diez Mundiales, siete Eurocopas y 400 partidos, la gente me quiere y voy a continuar», aseguró Manolo.

Respecto al nuevo seleccionador español, Luis Enrique, manifestó que lo conoce desde hace «muchos años» y que es «un poco duro», pero señaló que convocará a los jugadores que «luchen por la camiseta y no por su nombre», y deseó «lo mejor» tanto al técnico asturiano como a la selección.