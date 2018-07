Selección Española Luis Enrique tiene una charla pendiente con Sergio Ramos El técnico, como el presidente Rubiales, tampoco se ha puesto en contacto con el capitán

E. Yunta

Las Rozas Actualizado: 20/07/2018 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dicen desde la Federación que Luis Enrique está como la seda, que es una persona encantadora, que en el trato directo exhibe humildad y que no tiene nada que ver con la imagen que desprende ante las cámaras, así que, de momento, todos tan contentos. Se ha instalado en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se ha puesto a trabajar y a asimilar todo el volumen de información necesario para darle un lifting a España, que pide algún que otro arreglillo. Con todo, llama poderosamente la atención que en esta nueva etapa nadie de la RFEF, ni su presidente Luis Rubiales ni José Francisco Molina (director deportivo), ni tampoco el propio seleccionador, se hayan puesto en contacto con los jugadores, pues era la manera de proceder hasta que hubo cambio en la poltrona. Ahora, nada de nada, ni siquiera una llamada al capitán Sergio Ramos, que está en boca de todos porque se especula con una pérdida de poder importante del madridista con la llegada del nuevo jefe al banquillo de Las Rozas. Luis Enrique y Ramos tienen una charla pendiente.

Ayer reclamaron al asturiano hasta en tres ocasiones por el defensa y se escaqueó en las tres respuestas. «No he hablado con ningún jugador. Te explico por qué: desde hace siete u ocho días nos hemos encargado de recuperar información, de conocer la situación real de la RFEF. Una cosa es ver desde la tele y sacar conclusiones, pero otra es venir y ver las cosas. No tengo prisas. Conozco a muchos ya», expuso en el primer intento. «Si empezamos a hablar de manera individual...», soltó en el segundo asalto al tema Ramos. «Es el día de mi presentación. Si queréis lo dejamos para la convocatoria. Los capitanes son los que más partidos llevan, son los que tiene más experiencia y si tienen tanta es porque son de máximo nivel. Que yo sepa, no tengo ningún problema con ningún jugador. Si algún jugador lo tiene conmigo, no lo sé». El tercer despeje fue parecido, así que se omite para no cargar, pero se empieza a cocinar el que puede a ser el primer gran entuerto para Luis Enrique en la selección.

Falta por ver cómo llega Ramos después del Mundial –nadie, o casi nadie, cuestiona su presencia en la lista–, pues en Rusia tuvo momentos tensos con Rubiales después todo lo que pasó con Lopetegui. Además, el andaluz sabía antes que el resto que el entonces seleccionador iba a ser su entrenador en el Madrid, y eso no gustó en absoluto. En cualquier caso, se entiende que Luis Enrique va a asumir la responsabilidad que exige el cargo y a imponer sus normas por encima de los deseos de los jugadores. «Hay veces que hay que tener mano blanda y dar un abrazo y otras dar una colleja. Si hay que meter mano dura, no tengo ningún problema. No soy amigo de poner muchas normas, pero hay otras mínimas de convivencia porque esto se puede convertir en un cachondeo».

Luis Enrique, que dio a entender que hablará con Gerard Piqué para ver si recapacita y abandona su idea de dejar la selección, negó tener cuentas pendientes con Jordi Alba, con quien chocó cuando coincidieron en el Barça. Efectivamente, un talante conciliador y sin lucir las pistolas. «Nos lo pasaremos bien, ya verás», soltó bajo la mirada de Joaquín Valdés, psicólogo al servicio, desde ya, de cualquier futbolista internacional.