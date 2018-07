Selección Española Los encontronazos de Luis Enrique con la prensa El nuevo técnico de la selección española ha protagonizado numerosos enfrentamientos con la prensa, tanto en la Roma como en el Barcelona

Daniel Urbano

Madrid Actualizado: 09/07/2018 14:13h

Su complicada relación con la prensa comenzó durante la temporada que ejerció como entrenador en la Roma.Luis Enrique solo supo contestar un incómodo «¿Y?» cuando le mencionaron que acabanan de ser superados por el Catania en la clasificación. Su repetida risa irónica ante las preguntas de la prensa fueron también muy comentadas.

Los silencios tensos se hicieron protagonistas en las ruedas de prensa del Camp Nou. «No es que no te entienda, es que hablas muy raro. No sabes vocalizar», así contestó a una reportera tras no comprender una pregunta en catalán.Luis Enrique fue conocido también por eludir preguntas de forma continuada: «Cada día entiendo menos las preguntas. No, no me la repitas» o «Vamos a la siguiente pregunta. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira» fueron algunas de las respuestas con las que desplantó a la prensa.

En el capítulo de faltas de respeto, el exentrenador culé se refirió al apellido del periodista Victor Malo tras preguntarle por el estado de forma de la plantilla.

Fue también famosa su entrevista con la periodista Susana Guasch, donde soltó una frase que resume a la perfección su trato a la prensa: «Habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca».

No solo con los periodistas

La tensión entre Luis Enrique y la prensa no fue la única que éste protagonizó. Su supuesta enemistad con Leo Messi en el Barcelona y antes con Totti en la Roma coparon portadas en su momento.