Selección Española La desconocida conversación de Obama con Rubiales sobre el despido de Lopetegui El presidente de la Federación revela un sorprendente diálogo con el exmandatario de EE.UU.

S. D.

Madrid Actualizado: 31/07/2018 10:19h

Cada vez que se pone delante de un micrófono, salen titulares a mansalva. Luis Rubiales es una mina para el periodismo. En su última entrevista, anoche en la Cadena COPE, el presidente de la Federación Española de fútbol desveló una conversación privada con Obama que tuvo lugar durante el Mundial de Rusia: «Me invitaron a la recepción del expresidente Obama. Allí se habló sobre las decisiones que se tomaban en Estados Unidos con tintes patrióticos, que en otras partes del mundo son difíciles de entender. Hablé con él brevemente y me dijo que la inanición tiene menos críticas pero que, a veces, hay que actuar, y que ellos estaban en la misma línea de la decisión que habíamos tomado finalmente con Julen»

Casi dos meses después de echar al ya entrenador blanco, Rubiales sigue convencido que hizo lo correcto, aunque la selección hiciera una papel muy pobre en el Mundial: «Al Real Madrid lo respeto y admiro. No puede ser que estas cosas se hagan por la espalda. Incumplió la orden de que nadie anunciase el fichaje. Ese fue otro motivo más para mi decisión. A las 5 de la tarde en Rusia me puse a trabajar. A los quince minutos me llamó Florentino. Y cinco minutos después, Lopetegui. La llamada con Florentino no duró mucho. Conozco perfectamente cómo funciona un vestuario y a los dos días el jugador lo tiene perfectamente asumido. La calve es que yo tomo una decisión dos días antes de empezar porque dos días antes alguien había tomado otra»

El presidente de la Federación también quiso aclarar la información proveniente de los tabloides briánicos en los que se aseguraba que Rubiales había llamado a Benítez para hacer de seleccionador en Rusia: «Cuando destituyo a Julen, llamo inmediatamente a Hierro. Le dije 'no vamos a hacer cambios'. A los 2 días llega una carta del Newcastle diciendo '¿os interesa nuestro entrenador?'. Está a vuestra disposición. Dijimos 'gracias pero no'. No lo hubiéramos hecho nunca, no hubiésemos traído a Benitez porque hubiese sido actuar de la misma manera que reprochábamos a Julen Lopetegui».