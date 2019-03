Selección española Canales, premio a la madurez El jugador del Betis, ecantado con sus primeros días en Las Rozas, admite que dejó de pensar en la selección

Entre los nuevos, que son siete después de la ausencia obligada de Fabián Ruiz por culpa de la gripe A, sonríe especialmente Sergio Canales, por fin recompensado con la llamada de España. Aterriza en la selección después de su estupenda temporada en el Betis, un ejemplo de superación porque su carrera ha estado marcada por las lesiones. Tres de gravedad, pero ahí que está Canales, feliz como una perdiz en Las Rozas. «Estar en la selección es un premio enorme después de todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí. Es un sueño cumplido».

Hubo un tiempo en el que a Canales se le pasó la ilusión de estar con España. Se levantaba desde la adversidad, pero volvía a caer, así que entendió que el tren se alejaba de manera casi definitiva. «No es que pasara de largo, pero dejé de pensar en ello. Siempre tuve la ilusión, pasé por las inferiores y siempre tuve ilusión de llegar a la absoluta. Pero sentí que ya no era un objetivo, dejé que pasaran otros objetivos prioritarios. Una vez me recuperé y gané confianza, he superado todo con muchas expectativas y estoy muy feliz por ello», resume el cántabro.

Explicó Luis Enrique que tenía muchas ganas de ver a Canales, y ya de paso saciaba a la afición porque existía un clamor popular para que el bético vistiera de rojo. «Se lo comentaba a mi mujer, a mis padres, a mi gente. Estoy en un momento muy feliz y la felicidad que me transmitieron también en el vestuario los compañeros ha sido increíble. Soy un afortunado, pero lo que más valoro es la gente con la que me voy a quedar y todas las experiencias que he tenido. Ha sido maravilloso por cumplir un sueño y por toda la ilusión que he generado».

«Me llegaba por todos lados y tenía más expectativas que otras veces. Pero enfadarse por no venir a esta selección, una de las mejores del mundo, tampoco. Estar aquí es un premio a una buena temporada y voy a dar el 200%, todo lo que tenga dentro. Disfrutar de todo esto es una maravilla», añadió Canales.

Ya lleva dos sesiones como internacional y le ha dado tiempo para percibir las ganas de un equipo que busca su identidad. «Luis Enrique nos ha transmitido que vamos a salir a por el rival, ser protagonistas, salir a ganar siempre y demostrarlo. Noto muchísima ilusión en el vestuario, ganas por empezar esta fase de grupos. Estos primeros pasos son importantes para demostrar que queremos ser favoritos y que vamos a ir a por ello».

Es un Canales más serio, más maduro, más futbolista. «Desde que debuté, se me veía como jugador técnicamente bueno, que en ciertos momentos podía resolver jugadas, que me asociaba bien con los compañeros. He dado un paso más en mi carrera, he superado todo y encontrarme bien físicamente me ha dado un plus, me siento mucho más maduro y fuerte en el campo. Y desarrollo otras tareas, defensivamente también me siento cómodo y es importante jugar en diferentes sitios». Por eso, precisamente por eso, Luis Enrique le ha reclutado para la causa. «Cuando me he parado a pensar un poco, siempre he visto que después de cada lesión he sido un jugador diferente. Ahora me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos. Estoy bien colocado, antes me movía más. Ahora entiendo las necesidades del equipo y me aplico en la lectura del partido».

Es la ilusión de la primera vez, pero Canales no se para. «Valoro muchísimo estar aquí, y más viendo a los jugadores que no están. Siempre quiero pensar en grande y en el presente, es otra cosa que he aprendido, disfrutar del momento. Antes pensaba más en el año que viene, y me he perdido muchas cosas que no me quiero perder. Lo importante es estar aquí todo lo que pueda».