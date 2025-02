El secreto de Luis Enrique: así reciben a los nuevos en la selección

El seleccionador nacional Luis Enrique tiene claro que "el mensaje individual" al jugador "es el mejor del mundo" y que él lo usa habitualmente cuando llega algún nuevo al combinado nacional y le pone un vídeo para explicarle "por qué" le ha llamado.

"El mensaje individual es el mejor mensaje del mundo. Cuando llega uno nuevo a la selección, hacemos un video, le sentamos y le digo por qué le traigo ", señaló Luis Enrique en una charla interactiva con los seleccionadores nacionales de otras categorías y José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF, y Francisco José Hernández, director técnico.

El asturiano invitó a sus compañeros a realizar esta "examen exhaustivo de lo que hace bien" a un jugador. " Centraros en lo que podéis mejorar y ya veréis el input que le va a dar al chaval , va a flipar", subrayó.

" Sed fieles a lo que sintáis ", indicó el seleccionador de la Absoluta, para lo que "primero y principal" es saber a lo que se va a jugar. "A qué juego cuando tengo el balón, a hacer el campo grande a lo que cada uno sienta y en función de lo que tiene puede hacer", explicó.

Pero donde insistió el de Gijón es "cuándo no" tiene el balón, donde opina que hay que ser "consecuentes" con lo que se le pide al jugador. " No podemos pedirle mucho porque no tenemos tiempo ni para trabajar . Hay que tener el balón el mayor tiempo posible y luego que el rival lo tenga el menor tiempo posible", comentó.

"¿Cómo podemos hacer eso? Yo no creo en el repliegue, creo en el ataque y lo baso todo en el ataque, en presionar , y estoy convencido de que esto te garantiza que cuando lo haga medianamente bien el reducir el tiempo de actuación con el balón le hace al rival cometer muchos errores", reflexionó.

Para Luis Enrique, " es muy importante como entrenadores " el ser capaces de encontrar donde uno se siente "a gusto, ya sea por propia experiencia, por la posición en la que jugaste, por mentalidad, identidad o por lo que sientes como entrenador". "Debes ser creíble y sentirte bien contigo. A todos, o casi todos, nos van a echar, pero que te echen con tus cartas", aseveró, al tiempo que reconoció que los seleccionadores tienen la suerte de "poder escoger el perfil" de sus futbolistas.

En la charla estuvieron Luis de la Fuente , seleccionador Sub-21, Santi Denia (Sub-19), Pablo Amo (Sub-18), David Gordo (Sub-17) y Julen Guerrero (Sub-15 y Sub-16). Santi Denia le remarcó a Luis Enrique que "todos" quieren tener "el balón". "El perfil de jugadores que elegimos es para tenerlo, para atacar. Hacer la presión tras pérdida es vital", señaló.

" Nos encontramos jugadores que no tienen hábitos defensivos porque en sus clubes no se ven obligados ni tampoco lo trabajan porque sus entrenadores no lo ven necesario al ser tan superiores normalmente", añadió por su parte David Gordo.

Julen Guerrero resaltó que suele apuntar "una serie de carencias con las que vienen los jugadores de 14-15 años que poco a poco las van mejorando", citando, entre otras, "la condición física". "No aguantan el ritmo de los partidos internacionales", admitió.

Por su parte, José Francisco Molina recordó que los internacionales de la Absoluta "son muy buenos , pero también tienen sus carencias". "Y si vas bajando de categoría son más, pero tenemos que ser conscientes de que con 15 años es normal, no podemos esperar que sea un artista a todos los niveles", advirtió. Francis Hernández reconoció que deben "insistir en tener mejores competiciones regulares para que cuando vengan los chicos estén mucho mejor preparados".