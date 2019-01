Italia Salvini ataca duramente a Higuaín El vicepresidente italiano ha criticado al delantero argentino por su fichaje por el Chelsea y su fugaz paso por el Milán

De sobra es conocido que Matteo Salvini es un ferviente seguidor del Milán. De hecho, en numerosas ocasiones las opiniones del vicepresidente italiano le ha supuesto más de un encontronazo con algún miembro del equipo, como el entrenador Gennaro Gattuso.

En esta ocasión, ha sido el fichaje de Gonzalo Higuaín por el Chelsea lo que ha desatado la ira del Primer Ministro de Italia. «Estoy feliz de que Higuaín se haya ido y espero que no lo vuelva a ver en Milán porque se ha comportado de una manera indigna. No me gustan los mercenarios», ha asegurado Salvini a los micrófonos de la radio italiana «Rtl».

El delantero argentino fichó recientemente por el club londinense después de que Álvaro Morata abandonase Stamford Bridge con el objetivo de fichar por el Atlético de Madrid. Para contrarrestar la marcha de «El Pipita», el Milán ha incorporado a sus filas a Krzysztof Piatek, uno de los delanteros de moda del presente curso en el Calcio.