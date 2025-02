Salvador Sostres: Es siempre Johan

«Es siempre Johan», ha respondido Joan Laporta cuando se le ha preguntado quién inspira hoy sus ideas futbolísticas, y aquí podría haberse acabado la rueda de prensa si no fuera por el bajísimo nivel de la prensa deportiva española, especialmente la catalana. Ya sabíamos ... que Laporta quiere a Pep, ya sabíamos que respeta a Koeman y que se lo quedará si no tiene más remedio, y sobre todo sabíamos que Messi es su piedra filosofal y que hará todo lo que pueda por retenerlo. A partir de ahí, ha sido hasta divertido asistir a cómo el presidente del Barcelona toreaba las mismas preguntas absurdas y repetidas una y otra vez aún sabiendo positivamente que no iban a obtener respuesta. El buen humor, el encanto y la calma de Laporta han hecho entretenido el ejercicio, pero si los directores de los distintos medios de comunicación que hoy han mandado a sus periodistas al encuentro lo han visto en directo, más que lógico es exigible que reflexionen sobre la necesidad de tirar el dinero con empleados de tan de vergüenza ajena.

El Barça tiene un agujero económico terrible y Laporta ha explicado que prefiere esperar a contar con los resultados completos de la auditoría para dar detalles; y también el presidente ha dejado claro que la siguiente no va a ser una temporada de transición, que el equipo va a tener su sello, y que no sólo el objetivo irrenunciable es ganarlo todo sino que perder va a tener consecuencias. Todo ello quedaba contestado con la respuesta de Cruyff, pero viendo el espectáculo de limitación intelectual ofrecido por los preguntadores, no es de extrañar que necesitaran toda clase de explicaciones, e incluso explicaciones sobre las explicaciones. De este modo, el acto duró más de una hora. El Barça vuelve a tener rumbo, idea, tensión, nervio. El Barça vuelve a Cruyff que es como volver a sí mismo, a la idea más bella que jamás ha tenido el fútbol. Habrá tropiezos, habrá problemas, no todo saldrá bien tan rápido como querríamos; habrá envidias, rencores, la rabia y los insultos que siempre genera lo que triunfa, pero ser del Barça hoy es algo más que un sentimiento, una nostalgia o algo que heredaste de tu familia; y es una manera de entender lo que hemos venido a hacer en este mundo, el amor, y la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión