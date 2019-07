Segunda B Salamanca CF UDS, único club de Segunda B que realiza pretemporada fuera de España México, país de su presidente, es el destino en el que el conjunto de la categoría de bronce permanecerá hasta el 28 de julio

En Segunda división B, una categoría donde las apreturas económicas son habituales y los presupuestos se ajustan al límite, la pretemporada del Salamanca CF UDS resulta una rara excepción. Este conjunto es el único de los 80 que forman el tercer escalón del fútbol español que realiza una concentración en el extranjero para ponerse a punto de cara a la temporada 2019-20. El escenario elegido es México, país de Manuel Lovato, el empresario que preside esta entidad. El conjunto charro disputará aquí cuatro encuentros amistosos.

El Salamanca CF UDS, que la próxima campaña militará en el Grupo II de Segunda B, viajó el pasado domingo hasta México, donde permanecerá concentrado hasta el próximo 28 de julio en el complejo Somnus, en León, en el Estado de Guanajato. Entrenado por el veterano José Luis Trejo, extécnico de clubes mexicanos de primer nivel como Pumas, Puebla, Morelia o Nexaca, el club charro se enfrentará al Tepatitlán (13 de julio), Celaya (20 de julio), Cafessa de Guadalajara (24 de julio) y Reboceros La Piedad (27 de julio).

Aunque a finales del pasado mes se especuló con una posible venta del Salamanca CF UDS, Lovato lo negó a través de un comunicado en el que aseguró que «sigue trabajando muy duro en un proyecto ilusionante» y que se mantiene «firme en su compromiso con la ciudad y con la afición».

La presencia mexicana en el Salamanca CF UDS no se limita a su propietario y a su entrenador, porque en la plantilla también hay jugadores de ese país como Néstor Calderón, Jehú Chiapas, «Tyson» Vera, «Chatón» Enriquez y Martín Galván.

Entre las caras más conocidas de la plantilla está la del guardameta cántabro Dani Sotres (26 años), que debutó en Primera división en 2012 en un partido del Racing ante el Málaga en La Rosaleda. Se incorporó al club el pasado verano. Internacional con España en las categorías sub 19, sub 20 y sub 21, el portero llegó al equipo procedente del Celta de Vigo.

🏋🏻‍♂ #PretemporadaUDS |



🗣 Mensaje de @danisotres21 a todos los que nos estáis siguiendo tanto desde aquí en México 🇲🇽, como desde el otro lado del Océano 🇪🇸



🏳 #JugamosTODOS 🏴 pic.twitter.com/NSpVM3e7Th — Salamanca CF UDS (@SalamancaCFUDS) 10 de julio de 2019