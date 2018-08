Shiva N’Zigou «Sacrificaron a mi madre para que mejorara mi carrera» El exjugador gabonés, que compitió varios años en Francia, ha confesado en un vídeo las controvertidas historias que han rodeado a su vida

Shiva N’Zigou, exfutbolista gabonés que jugó en Francia varios años y llegó a ser internacional por su país, ha confesado en un vídeo la perturbadora historia de su vida. Según ha contado, cuando era pequeño, su madre fue sacrificada en un rito espiritual para que su carrera profesional fuera exitosa.

«Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística», confesó. Su trayectoria deportiva se desarrolló durante más de una década en Europa, principalmente en Francia, llegando a jugar en el Nantes, el Gueugnon o el Stade de Reims.

Esta historia ha salido a la luz a raíz de que el periodista gabonés Freddhy Koula hiciera público en sus redes sociales el vídeo grabado en agosto. «La gran esperanza de la selección de Gabón y jugador del Nantes en los primeros años de los 2000, Shiva Roscoe, confesó en un vídeo haber reducido su edad cinco años, haberse acostado con hombres y con su hermana, y el sacrificio de su madre para relanzar su carrera».

Grand espoir #gabon-ais et du @FCNantes aux début des années 2000, Shiva Nzigou avoue dans une vidéo (confession):



Avoir réduit son âge de 5 ans

Avoir couché avec des hommes et sa soeur

Sacrifié sa mère, pour qu'il réussisse dans le #foot



Combien en sont passé par là?#Afriquepic.twitter.com/9G4ceSekZW — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) 16 de agosto de 2018

Por si fuera poco, Shiva Roscoe confesó también que mintió acerca de su edad, asegurando ser cinco años más joven de lo que era en realidad. «Tenía cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia». Uno de los logros que consiguió a lo largo de su carrera era el de ser el jugador más joven en anotar en una Copa Africana, con 16 años. Ahora se sabe que su edad realmente era 21 años.

Por último, en el vídeo cuenta más episodios turbios de su vida: «Tuve relaciones con mi tía. Estas relaciones se dieron de nuevo con mi hermana. Me acosté con mi hermana. También lo hizo con varios hombres. Tuve una relación con un musulmán, pero no me quise convertir. También mantuve una larga relación con otro hombre». El futbolista colgó las botas en la temproada 2016/2'17.