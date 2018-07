Fútbol - Supercopa de España Rubiales le tiende la mano al Sevilla tras la polémica por la Supercopa El presidente de la Federaciçpon se reúne con José Castro, que sigue molesto y reconoce que jugará por obligación

Sergi Font

Luis Rubiales ha querido tender una mano al Sevilla para tratar de normalizar las relaciones tras una agria polémica que se produjo la semana pasada después de que el presidente de la Federación y José Castro se enzarzaran en un programa radiofónico a raíz de la disputa de la Supercopa de España, que se realizará a partido único por la imposibilidad de encontrar fechas para que se realice a ida y vuelta. De hecho, ambos se han reunido para limar asperezas pero el presidente del Sevilla sigue molesto y ha reconocido que jugará el partido ante el Barcelona por obligación y respeto a la competición.

Rubiales ha acudido a la presentación de un libro sobre los cien años del fútbol andaluz, acto que se celebraba en Sevilla, motivo por el que la actualidad sobre la Supercopa estaba candente. «En unos días va a haber una comunicación oficial y en una situación bastante mejor de lo que muchos podrían creer porque está habiendo contactos continuos entre la RFEF y el Sevilla para normalizar y volver a unas magníficas relaciones, tanto en lo institucional como en lo personal», ha explicado Rubiales ante la insistencia de la prensa presente. «Los que hemos sido deportistas sabemos que a veces hay pequeños rifirrafes que tienen más importancia fuera que dentro. Tengo una magnífica relación a nivel personal con Pepe Castro y con el Sevilla todavía mejor porque es un club importantísimo de nuestra historia», ha añadido el máximo mandatario del fútbol español.

El dirigente volvió a explicar los motivos por los que el duelo se disputará en Tánger: «La Federación de Marruecos así nos lo pidió. No es que tuviéramos ningún interés, pero viendo que era cerquita y que se beneficia a las dos aficiones, especialmente más quizá a la del Sevilla que a la otra, fue una decisión consensuada. En dos o tres días habrá comunicación definitiva». Y añadió que el anuncio oficial no tardará demasiado en comunicarse. «Hay muchas cuestiones burocráticas. Con el Consejo Superior de Deportes, que ya está, con FIFA, etcétera y cuestiones que conocéis mejor que yo, como las televisiones». Y añadió: «Los clubes nos pidieron una compensación económica que supera lo que nos pidieron y las entradas están puestas a la venta también online así que cualquiera que quiera ir, puede hacerlo».

Poco después, Rubiales se reunía con José Castro y Gabriel Ramos en un conocido restaurante cercano a la estación de tren de Sevilla, donde han compartido mesa y mantel en un intento por normalizar la situación. No obstante, el presidente del Sevilla ha asegurado que sigue muy molesto. «Las relaciones magníficas y excelentes no son, no pasan por su mejor momento evidentemente porque estamos en pugna por una serie de cuestiones de la Supercopa. Volverán con el tiempo a estar donde corresponden, pero no son idílicas porque pensamos que no se nos ha tenido en cuenta y al final tenemos que aceptar algo que ellos han decidido, igual porque no tienen otro remedio, pero que afecta al Sevilla y a los sevillistas», ha explicado en SFC Radio. Castro ha confirmado el encuentro: «Hemos estado unos minutos aprovechando que estaba en Sevilla y le hemos transmitido de nuevo que no estamos para nada de acuerdo con la decisión de la RFEF, que seguimos manteniendo que queremos jugar a doble partido el 5 y el 12 de agosto, que nuestra afición ya tenía un partido para ver en el Sánchez Pizjuán, pero somos un club profesional y que acataremos lo que nos diga la RFEF pero que para nada estamos de acuerdo con jugar en Tánger». El dirigente hispalense concluyó: «Jugaremos el partido entre otras cosas porque nos corresponde, porque nos lo hemos ganado en el campo y porque tenemos la posibilidad de ganar un título. Repetiremos hasta la saciedad que no estamos de acuerdo y jugamos a una fecha y allí, cuando se confirme, porque la Federación nos obliga a ello».