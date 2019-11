Selección española Rubiales: «Moreno ya sabía que si Luis Enrique quería volver, volvería» El presidente de la RFEF asegura que fue el ya exseleccionador quien renunció al cargo y precipitó todos los acontecimientos

Luis Rubiales y José Francisco Molina han puesto voz al esperpento que salpica a la Federación Española de Fútbol y a su selección, clasificada para la Eurocopa de 2020 aunque parezca todo lo contrario. Después de la caótica noche del lunes en el Wanda, este martes se ha llenado la Ciudad de Las Rozas para una rueda de prensa esperadísima en la que se ha confirmado la vuelta de Luis Enrique Martínez y la salida de Robert Moreno.

Para empezar, o para intentar aclarar el tremendo enredo, Rubiales tomó la palabra para hacer un relato preciso y comentar, con detalles, cómo se han sucedido los acontecimientos. «Por primera vez, la FEF habla. Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo. Si recordáis, el pasado 19 de junio comparecía junto Molina y junto a Robert Moreno para explicar que Luis Enrique abandonaba el puesto de seleccionador. Se le dejó claro que en el momento de que Luis Enrique quisiera volver, volvería, siempre hemos sido muy transparentes. Ese mismo día me comprometía a que si Luis Enrique se sentía con fuerzas para volver, volvería. Y cada vez que me habéis preguntado por eso, he dicho lo mismo. Eso está claro y es importante remarcarlo. Repito: transparencia y rigor».

Ante todo, Rubiales ha querido limpiar la imagen de la Federación después de que se hayan cuestionado muchísimo las formas. Principalmente ha querido aclarar, desde su postura, cómo se ha producido la salida de Robert Moreno, desvelando incluso detalles y conversaciones privadas con el ya exseleccionador. «¿Cuándo hemos hablado con Luis Enrique? Desde la muerte de su hija, he hablado en tres ocasiones. La primera, obviamente, el 29 de agosto. Le di el pésame. Volvimos a hablar con él a finales de octubre y volví a hablar con Luis Enrique ayer. El 29 de agosto le llamo para darle el cariño de la gente ante la peor situación que puede vivir un padre. Entre esa llamada y la reunión de octubre, Robert Moreno, al que quiero agradecer su trabajo, nos cuenta que ha hablado con Luis Enrique y que este le ha transmitido sus ganas de volver. Nosotros nos enteramos por Moreno de que Luis Enrique quería volver. Ante esa situación, Molina me dice que tenemos que hablar con Luis Enrique, es nuestra obligación».

La clave está en la charla de octubre, que fue cuando en la RFEF perciben el interés de Luis Enrique por volver. «Fue el 31 de octubre en Zaragoza, en una visita oficial. Hablamos con él de cuestiones personales, familiares, y ahí nos transmite lo que nos había comentado Moreno. Nos dice que quiere volver a entrenar. Molina, después de pensar y madurar, en una reunión me transmite: "Vamos a hablar con todos una vez que se acabe la fase de clasificación, que todo el mundo trabaje con plena tranquilidad y después hablamos". Así es como hemos llevado este tema».

Y aquí, en este preciso instante, se desata, siempre según Rubiales, toda la polémica. «Hasta mi llamada de ayer. Ahí radica lo importante del asunto. ¿Por qué llamo ayer a Luis Enrique? El domingo, Molina habla con Moreno. Robert, con todo lo que estaba saliendo, le pregunta que quiere saber ya lo que vamos hacer. Molina le insiste en que quiere esperar a que termine la fase de clasificación, y Moreno insiste y exige que quiere saber. "Mira, Robert, si Luis enrique quiere volver a liderar el proyecto que ha empezado, vamos a valorar esa posibilidad", se le dice. Nadie había hablado con Luis Enrique ni negociado, por supuesto con ningún otro».

Es decir, según la Federación todo esto ha pasado porque a Moreno no le gusta lo que hay y, pensando en que iba a dirigir la selección en la Eurocopa, se enfada y presenta su dimisión a horas del duelo ante Rumanía. «Esa fue la conversación del domingo, pero el lunes recibimos un mensaje de Robert. "Quiero acordar mi salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique". Ya lo había dicho públicamente antes. Lo dice él, el mismo día del partido. Ante la gravedad de la situación, una crisis y una urgencia, Molina me llama y me dice: "Luis, tenemos un problema. El comentar la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert no quiera seguir». A todas estas, Rubiales se ha esmerado en repetir en varias ocasiones el mensaje privado que le había enviado el técnico catalán.

Pero sigue el relato, muy largo, de Rubiales. «Me llama Molina y me pide que hable con Luis Enrique, que le pregunte si quiere mantener su postura y que se comprometa. Le llamo sobre las 12 o 1 de la tarde. Le cuento lo que pasa, la conversación con Robert, y le pido a Luis Enrique si estaría dispuesto a volver. Al momento dice que sí. "Gracias por cumplir nuestra palabra", nos dice».

«Siempre hemos actuado con respeto, integridad, transparencia y rigor. Hemos cumplido con nuestra palabra. Somos coherentes con nuestro mensaje, es leal tanto con Luis Enrique como con Robert Moreno, al que se le explicó que si volvía Luis Enrique recuperaría el puesto». En resumen: según la Federación, todo esto responde a una pataleta de Robert Moreno, con quien tenían una cita este martes en Las Rozas y a la que ni ha acudido.

Después de todo el discurso, turno para las preguntas, una comparecencia interminable con varios asuntos por resolver. Lo primero que queda claro es que entre Luis Enrique y Moreno ha pasado algo, pero nadie lo cuenta. «Ni lo sé ni me compete a mí. La situación personal con su staff tendrá que contestarla Luis Enrique».

Entre reproches y algún que otro dardo envenenado, alguna que otra palmadita en la espalda de Moreno, del que nada se sabe en estos momentos. «Hemos estado muy contentos con el trabajo de Robert, ha trabajado muy bien. Pero el líder de este proyecto es Luis Enrique, el jefe de este staff. Hemos cumplido con coherencia y, sin desmerecer a nadie, Luis Enrique es un entrenador magnífico con un currículum impresionante». Molina, más escueto, dio la razón al presidente. «El líder es Luis Enrique, es en quien confiamos, el que habíamos elegido. Si está dispuesto a volver, mi obligación era valorarla, más allá de estar encantados con Robert Moreno».

Rubiales ha insistido en que Moreno estaba de manera excepcional al frente de la selección y que Luis Enrique volvería a su puesto cuando estuviera recuperado: «Nosotros no presentamos a un seleccionador temporal, presentamos al seleccionador que iba a ir a la Eurocopa salvo que Luis Enrique quisiera recuperar su puesto de trabajo. Lo hemos dicho mil veces. Las cuestiones entre Luis Enrique y Moreno son cuestiones que no podemos valorar».

A todas estas, Luis Enrique regresara cuanto antes a Las Rozas y estará, según ha acordado con la Federación, hasta el Mundial de 2022: «Obviamente, esta mañana he hablado con Luis Enrique. No hemos firmado, pero él me ha dicho que le gustaría cerrar el círculo hasta Qatar 2022. Más allá de lo que pase en la Eurocopa, vaya bien o mal, tenemos el deber de darle un periodo para que pueda continuar lo que comenzó, que tenga un tiempo. Se merece y agradezco que quiera estar hasta el Mundial de Qatar. Seguro que tenía ofertas mucho mejores que esta».

El culebrón sigue, y será más relevante que nunca lo que cuente el propio Luis Enrique y Robert Moreno. «Nosotros somos los primeros sorprendidos cuando Molina me cuenta que Moreno se marcha. Aquí lo que ha sucedido es que regresa Luis Enrique a su puesto de trabajo. Nosotros hemos confiado en Robert y le hemos dado a conocer, ahora es un entrenador conocido que no podrá dirigir a la selección en la Eurocopa porque vuelve Luis Enrique, y ese compromiso lo conocía. Hemos sido justos, no: justísimos. Ha conocido todos nuestros movimientos y nuestras llamadas», ha reiterado Rubiales.