Rubiales incendia el fútbol modesto

El fútbol modesto se encuentra en pie de guerra por el documento enviado por la Federación en el que figuran las condiciones que exige a 16 equipos de Segunda B y 72 de Tercera división para inscribirse y poder disputar los playoffs exprés de ascenso ... , un texto en el que se recoge, resaltado en negrita, que se exime a la RFEF «de cualquier responsabilidad que traiga causa de la situación sanitaria existente», en referencia al Covid-19 . Además, se recuerda que «durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición, los jugadores no deben hacer vida social». Unas peticiones que han provocado, según ha podido confirmar ABC, que algunos clubes se estén planteando incluso renunciar a la posibilidad de ascender.

Desde su gestación, la solución diseñada por la RFEF para salvar la temporada interrumpida por el virus en ambas categorías, que incluye la supresión de descensos y un playoff de ascenso, no deja de generar controversia. Clubes que se quedaron sin la posibilidad de subir, como el Lleida o el San Fernando , se mueven judicialmente desde hace días , y la hoja de ruta diseñada por Luis Rubiales tampoco genera unanimidad entre los equipos llamados a disputar estos playoffs. «La RFEF ha impuesto sus normas y ha acabado modificando las bases de la competición a mitad de curso», recuerda Miguel Linares, director deportivo del Linares , de Tercera división. «No nos gusta, pero lo podemos entender por la situación extraordinaria como la que vivimos. Lo que no podemos entender de ningún modo es que la organizadora de la competición se exima ahora de toda responsabilidad y la cargue en los clubes en el caso de que existiera algún contagio o una desgracia mayor», añade el dirigente andaluz a ABC.

Algunos clubes consultados por este periódico entienden que la Federación se está lavando las manos, y presidentes como Pedro Menéndez , del CD Lealtad , dudan de que el polémico documento, que tienen que devolver firmado antes del 4 de junio para poder disputar los playoffs, pueda tener validez jurídica. «Es una locura, el Lealtad no va a firmar si no hacen un protocolo más sensato», confirma a ABC el dirigente asturiano.El enfado se extiende por el fútbol más modesto. «Nos ponen un playoff en julio y agosto que nos destroza económicamente y ahora nos quieren cargar de toda responsabilidad civil y penal de lo que pueda pasar», se lamenta Santiago Ballesté, máximo dirigente de L´Hospitalet .

«Hay miedo entre los clubes»

«Todos los clubes con los que hablamos piensan en la misma línea que el Linares , pero hay muchos que no se quieren pronunciar públicamente por miedo a la Federación», aseguran desde el conjunto azulino, que no va, de momento, tan lejos como el Lealtad. «Hemos levantado la voz y es pronto para tomar una medida tan drástica como sería renunciar al playoff, pero está claro que no podemos jugar con la salud de los jugadores. No es de recibo que la Federación pida que los clubes sean los máximos responsables de lo que pueda pasar», afirma el director deportivo del club andaluz, que cuando se produjo el parón por el coronavirus aventajaba en casi 20 puntos al segundo clasificado del Grupo IX de Tercera división .

Miguel Linares y Juan Arsenal, director deportivo y técnico del Linares

El lunes, después de confirmar las clasificaciones de todos los grupos de Segunda B y Tercera, la RFEF envió una circular a los equipos implicados en el playoff anunciando las condiciones que deben asumir para aspirar al ascenso. «La vergonzosa circular 71. Primer evento deportivo donde el organizador se exime de toda responsabilidad y obliga al participante a asumirla al 100%. Y si no la asume no participa», denunció Jesús Medina, presidente del Linares , en sus redes sociales. La renuncia a jugar esos playoffs rompería el ansiado sueño del ascenso, pero no conllevaría sanción disciplinaria, según informó en su día la RFEF . En caso de que se produjera alguna vacante, ningún club ocuparía la plaza de la entidad renunciante.

ProLiga , la asociación que defiende los derechos e intereses de los clubes no profesionales, manifestó este martes en un comunicado su preocupación «ante los términos en los que se expresa la RFEF en la circular número 71» y advirtió que «la postura federativa de trasladar a los directivos de los clubes esta “indefinida responsabilidad” ha provocado un importante malestar en numerosos equipos».

Algunos jugadores van más allá de esta exigencia de la RFEF y ponen en duda la conveniencia de que se juegue el playoff. Es el caso de Jorge Mediavilla, guardameta del Portugalete , primer clasificado en el Grupo vasco de Tercera división. «Si la Federación les hace firmar eso a los clubes y un jugador cogiera el virus y sufriera una neumonía que le dejara secuelas para jugar al fútbol, quién se hace responsable. Los clubes de Tercera división no tienen los recursos para hacer frente a lo que cuesta jugar un playoff en estas circunstancias». El portero muestra miedo por su mujer. «Está embaraza y estoy preocupado, podría contagiarse por una irresponsabilidad mía al ir a entrenar. No veo ningún sentido a que en tercera división se juegue».

Ante el revuelo generado, la RFEF envió ayer una nota aclaratoria a los clubes, asegurando que se ha realizado una «interpretación errónea», y que «para nada se dice que la RFEF no asume sus responsabilidades como organizador, ni se solicita a nadie que le exima responsabilidades de ello». En el texto, la Federación añade que «asume todas las responsabilidades que le son propias en su condición de entidad organizadora de todas las competiciones».

Jugadores sin vida social

La intención de la RFEF es que los playoff comiencen el 18 de junio tanto en Segunda B como en Tercera división. En esta última categoría, está previsto que se prolonguen hasta el 9 de agosto, por lo que también ha causado estupor la petición de que «mientras duren los entrenamientos y la competición, los jugadores no deben hacer vida social». Se les recomienda «mantenerse en sus domicilios o lugares de concentración cuando terminan los entrenamientos». Una petición tomada a risa entre los clubes porque, según explican a este periódico, « el 90 por ciento de los jugadores de Tercera división trabajan o estudian . Es inasumible que los chicos no tengan vida social durante 50 días».

De cara a esos playoff y al margen de las peticiones realizadas por la RFEF, el Linares Deportivo muestra su preocupación por otro asunto delicado, los test . «No tenemos noticias de los test ni por parte de la Española ni de la Andaluza, hemos enviado varios mails y no hemos obtenido respuesta ninguna. Pero tampoco a nuestra inquietud de qué pasa con las licencias de los jugadores que terminan el 30 de junio. En la intranet de la RFAF siguen figurando con esa fecha, ¿se van a quedar así? ¿Se van a ampliar? ¿Nos van a mandar un documento? ¿No van a decir nada?», se pregunta Miguel Linares . En estos playoff, todavía quedan muchas dudas por resolver.