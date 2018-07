Barcelona Rosell niega que comprase un hígado para Abidal El expresidente del Barcelona afirma que no intervino en el trasplante y que la conversación fue filtrada de forma interesada y sin base

Sandro Rosell ha querido zanjar los rumores sobre una supuesta compra de un hígado para Eric Abidal con un comunicado oficial. Días después de que saliera a la luz una conversación telefónica enl a uqe se hablaba sobre irregularidades en el trasplante de hígado del jugador, y por las que la Organización Nacional de Trasplantes inició una investigación, el expresidente del Barcelona ha enviado un mensaje en el que desmiente las acusaciones.

«Niego rotundamente las conclusiones que se han sacado de una interesada filtración de una conversación telefónica relacionada con el trasplante de Eric Abidal, proceso en el que no he intervenido en modo alguno», expresa Rosell en el primer punto del comunicado. Añade además que esa conversación se está sacando de contexto para perjudicar su condena. «Tratando de atribuirme afirmaciones que no dije y quien las dijo, no tenía ni los datos, ni la intención que se pretende dar. La vida que se salvó, debe de entenderse en su acepción deportiva, y ello referido al generoso gesto que tuvo el FCB en unos momentos muy difíciles para el exjugador». «Filtraciones interesadas con el objetivo de desviar la atención y añadir elementos de confusión hacia mi persona, para contaminar cuando no quedan argumentos de peso para mi mantenimiento en prisión provisional», prosigue.

Rosell añade que todo el proceso del trasplante de Abidal fue un «ejemplo de la calidad excepcional de la medicina en nuestro país».