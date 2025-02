Ronaldo y Octagon Brasil se alían con WFS para crear el mayor evento online de la industria del fútbol

La crisis del coronavirus ha colocado a la industria del deporte ante el mayor desafío de su historia. Las competiciones más importantes del mundo han sido pospuestas o suspendidas, generando pérdidas multimillonarias para todas las partes implicadas. Torneos como la UEFA Champions League, la NBA o la NHL no tienen fecha de regreso aún, y cuando vuelvan lo harán en unas condiciones excepcionales. Mientras no haya vacuna, las restricciones sobre viajes y congregaciones multitudinarias seguirán en vigor en todo el mundo.

Esta realidad va a limitar significativamente los ingresos tradicionales y obligará a la industria a reinventarse para encontrar nuevas líneas de negocio. El proceso exigirá la unión de todas las partes y un esfuerzo conjunto para encarar los obstáculos y explorar las nuevas oportunidades que se plantearán.

Ese encuentro tendrá lugar en WFS Live powered by Octagon , el primer macroevento virtual que reunirá a los grandes líderes mundiales del fútbol. Ejecutivos de clubes, ligas, federaciones, plataformas tecnológicas, operadores de televisión o marcas patrocinadoras de todo el planeta se reunirán para explorar caminos que permitan a la industria del fútbol seguir avanzando con paso firme en esta nueva era.

Entre el 6 y el 9 de julio , más de 50 líderes internacionales abordarán cuestiones estratégicas, como la obligación de adaptar los eventos y recintos al nuevo contexto sanitario, la necesidad de desarrollar herramientas digitales para monetizar a los fans internacionales, la conveniencia de explorar estrategias para aprovechar el crecimiento de los eSports o de desarrollar nuevos formatos audiovisuales que permitan reducir la dependencia del contenido en directo.

WFS Live powered by Octagon incluirá todos los elementos que han convertido a las WFS Series en los congresos profesionales más importantes del fútbol, atrayendo a lo largo de los años a ponentes como Fatma Samoura, secretaria general de FIFA; Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la Asociación Europea de Clubes; Peter Moore, CEO del Liverpool, o Javier Tebas, presidente de LaLiga, y a patrocinadores como Facebook, Amazon, Microsoft, Banco Santander o Budweiser. Ponentes de máximo nivel y el mejor ‘networking’, pero en esta ocasión sin barreras de ningún tipo, con nuevas formas de interacción propiciadas por las últimas herramientas tecnológicas y un alcance global.

WFS Live powered by Octagon es fruto de la alianza de tres marcas de referencia en el sector deportivo: World Football Summit, la plataforma líder en organización de eventos profesionales para la industria del fútbol; Octagon Brasil, líder mundial en el campo del marketing deportivo y el entretenimiento; y Ronaldo Nazário , uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, presidente de Octagon Brasil, actual propietario del Real Valladolid y estandarte de la nueva ola de ejecutivos que están triunfando en el fútbol gracias a su conocimiento del deporte y a su sólida formación en el campo de la gestión.

“La importancia de World Football Summit para la industria global del fútbol es incuestionable. Facilita el diálogo entre todos los actores; promueve el ‘networking’, impulsa la innovación y genera nuevas oportunidades de negocio. He participado en el evento con el Real Valladolid y ahora estoy orgulloso de promoverlo a través de Octagon Brasil. Estamos en un escenario de pandemia que ha tenido múltiples efectos a nivel social, económico, cultural y político. El fútbol no ha sido ajeno a estos efectos y es por eso que un evento así es más necesario que nunca. WFS Live powered by Octagon ya ha confirmado la participación de grandes nombres y tendrá un alcance sin precedentes. Desde casa, todo el mundo podrá seguirlo, contribuir al debate y disfrutar un mundo entero de posibilidades”, explica Ronaldo Nazário.

WFS Live powered by Octagon tiene como objetivo contribuir al crecimiento de la industria, pero también ayudar a las comunidades que debido a su especial vulnerabilidad sufren los efectos del coronavirus de una forma más virulenta. Por ese motivo, los beneficios del proyecto serán donados íntegramente al Fondo de Respuesta contra el Coronavirus creado por la plataforma Common Goal y a la Fundação Fenômenos, que preside Ronaldo.

“Desde que nació World Football Summit hemos tenido como meta ofrecer la mejor plataforma para que la industria pueda explorar oportunidades de crecimiento. Creemos que en el contexto actual esta función es más necesaria que nunca. Los grandes desafíos exigen grandes respuestas y en eso es en lo que consiste esta alianza de la que tan orgullosos nos sentimos. Con el prestigio y la garantía de Octagon Brasil, el incomparable liderazgo de Ronaldo y la experiencia en organización de eventos de World Football Summit estamos convencidos de que WFS Live powered by Octagon marcará el inicio de una nueva era para el fútbol y un antes y un después en el campo de los congresos virtuales”, asegura Jan Alessie, director de World Football Summit.

“Es muy importancia para Octagon Brasil participar en un evento de esta magnitud, especialmente en un momento como este. Constituye una oportunidad única de conectar a la industria, compartir contenido y, por supuesto, contribuir al debate sobre el futuro del fútbol. Además, por supuesto, de la oportunidad única de asociarnos con World Football Summit, una referencia mundial en la organización de congresos, y de estar codo con codo con Ronaldo, con el que compartimos muchos proyectos en Octagon”, explica Eduardo Baraldi, CEO de Octagon Brasil.

Las entradas para WFS Live powered by Octagon se pondrán a la venta próximamente pero ya es posible registrarse en la web live.worldfootballsummit.com.

