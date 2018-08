Nuevo capítulo entre la Roma y Barcelona por Messi. La contratación de última hora de Malcom por el club catalán sigue dando que hablar. El presidente del club italiano, James Pallotta, ha vuelto a tener unas palabras sobre el argentino, que se suman a la lista de las que ya pronunció él mismo semanas atrás, y a las que tuvo también al respecto Francesco Totti.

El golpe que ha dado Roma sobre la mesa ha sido la incorporación Francesco Calvo, el hasta ahora director de ingresos del Barcelona. Pero ahí no ha quedado la cosa. Pallotta ha aprovechado para recordar que todavía no perdona al club catalán por lo ocurrido con Malcom, y lanzar una nueva amenaza.

«Esto no cambia nada. ¡Todavía queremos a Messi!». Así ha quedado manifestado en la cuenta de Twitter del club italiano, que además, se ha atrevido a vestir a Messi con su camsieta.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6