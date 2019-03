La Roma destituye a Eusebio Di Francesco

La Roma ha destituido este jueves a Eusebio Di Francesco como entrenador del primer equipo, después de que el conjunto capitalino fuera eliminado el jueves en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Swpic.twitter.com/L5iXqw8Cv9