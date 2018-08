Roma-Barcelona La «pataleta» de la Roma con el Barça por el fichaje frustrado de Malcom El club italiano se «vengó» del azulgrana sobre el césped, pero también con un llamativo gesto antes de empezar el partido

La Roma sigue muy dolida con el Fútbol Club Barcelona por la actuación del conjunto español en el fichaje del brasileño Malcom. Cuando ya estaba cerrado con los italianos, el club azulgrana se entrometió en el traspaso y se acabó llevando al futbolista, dejando a los romanos sin uno de sus refuerzos.

Hubo declaraciones cruzadas, futbolistas romanos que ningunearon al brasileño... pero hasta ayer ningún gesto tan llamativo como el protagonizado por el club italiano en las redes sociales en las que omitió de las alineaciones a Malcom.

Lenglet, Sergi Roberto, Aleix Vidal... un espacio vacío y Cucurella. El nombre del brasileño tachado de forma cutre en un gesto infantil que ha hecho arder las redes sociales.

Afortunadamente, sobre el terreno de juego no trascendió este desencuentro entre ambos clubes. Incluso Manolas, delantero griego del conjunto romano que en los días anteriores había asegurado que no conocía a Malcom y que no tenía motivos para saludarlo, se atuvo al 'Fair Play' y tendió la mano a su colega brasileño.