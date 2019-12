Robert Moreno, sobre Luis Enrique: «Pasé nueve años maravillosos a su lado»

Actualizado: 30/12/2019 19:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos días después de ser anunciado como relevo de Leonardo Jardim en el banquillo del Mónaco, Robert Moreno fue presentado como cabecilla del equipo del Principado después de dirigir su primer entrenamiento. Preguntado, como no podía ser de otra manera, por su desencuentro con Luis Enrique, el exseleccionador respondió: «Pasé nueve años maravillosos a su lado. Solo tengo agradecimiento. Lo que ocurrió hace unas semanas ya es pasado. Llevo 28 años como entrenador. Desde los 14 he estado entrenando y ahora lo importante es que esta es mi presentación como entrenador. El pasado está ahí, pero hay que dejarlo atrás».

Había curiosidad por conocer el trabajo del Moreno más entrenador, no tanto seleccionador. «Siempre he estado involucrado en todo el proceso de entrenamiento. Ya antes me dedicaba a todo eso. Mis procesos no van a cambiar. Daré las charlas, analizaré rivales, hablaré con mis jugadores... Estoy acostumbrado a esas tareas», resolvió el técnico.

Asimismo, necesitado el Mónaco de resultados positivos si pretende llegar a tiempo al tren de los puestos Champions, se da por hecho que el equipo se reforzará en el mercado de invierno. Moreno descartó identificar nombres que estén barajándose –«me parecería una falta de respeto a mis jugadores»– y admitió que, como «equipo grande» que son, deben «estar atentos al mercado y encontrar buenos jugadores».

El preparador catalán informó de que en su equipo técnico estarán Dani Guindos, Carlos Martínez, José Sambade, Juanjo del Ojo y Marsellares. Además, se refirió al trabajo como el objetivo primordial para aspirar a cualquier otra meta, y reconoció haber hablado ya con todos los jugadores de la plantilla. Espera, en breve, estar haciéndolo en francés, pues es lo que estima respetuoso con el entorno en el que ahora le tocará moverse.