Robert Moreno - Luis Enrique, ¿quién tiene la razón?

El día después de que Luis Enrique iniciara su segunda etapa como seleccionador de España y de que criticara con dureza al que fuera su ayudante, Robert Moreno comparecía en un hotel de Barcelona para responder a las declaraciones del asturiano, que el miércoles llegó a tildarle de «desleal» y a acusarle de tener una «ambición desmesurada».

Robert Moreno , durante una comparecencia sin preguntas en el hotel Claris de Barcelona, rebatía algunas de las declaraciones realizas por Luis Enrique .

LEALTAD Y FIDELIDAD

LUIS ENRIQUE : «En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno. Es un entrenador muy preparado. Lo ha demostrado con su trabajo. De lo otro no tenía dudas. Las palabras decían una cosa y su forma de actuar fue diferente. No soy el bueno de la película, pero seguro que el malo tampoco».

ROBERT MORENO : «El día de mi presentación, Rubiales nos reunió al staff para decir que yo era el seleccionador hasta después de la Eurocopa. Si no hubiese seguido yo, habría otro seleccionador. Cuando detecto o intuyo que Luis Enrique quiere volver a la selección, creo que vuelvo a demostrar que soy fiel, y envío un mensaje (a la RFEF) en el que, sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis Enrique en su vuelta, les digo que hablemos porque quería acordar mi salida. Hasta ese momento cumplí con mi palabra y le fui fiel, a Luis Enrique».

REUNIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE

LUIS ENRIQUE: «El único responsable de que Robert Moreno no esté soy yo. Ocurre el 12 de septiembre. El único día que tengo contacto con él, en mi casa. Percibo que él quiere hacer la Eurocopa. Y que si quiero volver, que sea después... No me sorprende. Para mí es desleal, yo no lo haría».

ROBERT MORENO: «Antes de esa reunión del 12 de septiembre, tuve un encuentro con Luis Enrique, antes de la primera concentración (con él como nuevo seleccionador). En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, que estaba contento y orgulloso de mí. Después de los primeros dos partidos, pasó lo que ya sabéis (la muerte de la hija de Luis Enrique) y opté por ir a verle, le pedí esa reunión (del 12 de septiembre) porque quería transmitirle mi apoyo y darle un abrazo. Durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había comentado en público que estaba dispuesto a dar un paso al lado si quería volver, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue su respuesta; 'me parece perfecto pero ya no cuento contigo, con el resto del 'staff' sí'. Me quedé en shock, y me fui».

AMBICIÓN

LUIS ENRIQUE: «La ambición desmedida no es una virtud sino un gran defecto. Para mí es un gran defecto».

ROBERT MORENO: «A día de hoy, no sé por qué Luis Enrique no quiere que esté con él, no lo sé ni me queda claro después de lo que dijo. Me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no merezco. En todo el tiempo que he trabajado con él, le he demostrado que no lo soy. Ahora tengo mucha ilusión y muchas ganas de volver a los terrenos de juego, de dirigir a un equipo, de tomar decisiones, de hacer charlas, de tener rudas de prensa. Mi pasión es ser entrenador. Esa ilusión es la de alguien que empezó muy abajo y que ha llegado muy arriba».

AMISTAD

LUIS ENRIQUE : «En la vida las situaciones te van dando pie a ir conociendo a las personas, es una manera perfecta de ver quién es mi amigo y quién no, en quién puedo confiar y en quien no. Yo estoy seguro de que no lo haría, veo quien está a mi lado y tomo las medidas».

ROBERT MORENO : «Soy el primero que se alegra de que Luis Enrique vuelva, y ojalá pueda volver a ganar la Eurocopa».