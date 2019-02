Segunda división B El Rivaldazo que ha puesto en jaque a la Segunda B El pago de la cláusula de Yacine Qasmi por el Elche deja sin su pichichi al Melilla, que pide a la RFEF un plazo extraordinario para fichar y no verse mermado en la pelea por el ascenso

J. Abizanda

@abc_deportes Actualizado: 08/02/2019 11:27h

El fichaje de Sory Kaba por el Dijon, conjunto francés que pagó la cláusula de rescisión del delantero del Elche el día del cierre del mercado invernal (31 enero), ha terminado provocando un terremoto en la Segunda división B española con epicentro en Melilla. Para cubrir la baja en su ataque, el club ilicitano empleó el mismo mecanismo y abonó este miércoles la cláusula de Yacine Qasmi, el máximo goleador de los melillenses. Un fichaje que ha inyectado 300.000 euros a las arcas de la entidad presidida por Luis Manuel Rincón, pero que ha debilitado deportivamente a un equipo que está situado en puestos de playoff de ascenso y que ahora se ve con las manos atadas legalmente para buscar un recambio para su pichichi. Una situación que jamás se había producido en la categoría de bronce y que podría afectar en un futuro a cualquier club.

La UD Melilla sufrió el miércoles su particular «Rivaldazo», término acuñado en 1997 cuando el Barcelona, también el último día del mercado, arrebató al Deportivo de La Coruña a su estrella, el brasileño Rivaldo, al pagar la cláusula de 4.000 millones que figuraba en su contrato. El club gallego se quedó aquella temporada sin posibilidad de fichar un recambio, lo que provocó que la Liga de Fútbol Profesional estableciera años más tarde en su normativa un periodo de gracia para que los equipos que sufrieran ese tipo de situaciones no quedaran desamparados y pudieran reforzarse. Una posibilidad que la UD Melilla, al no estar dentro del fútbol profesional, tiene ahora difícil aunque no imposible. La solución a este inesperado entuerto, según los melillenses, está ahora en manos de Federación Española de Fútbol. Un asunto que, según afirma Rincón tras consultar a la RFEF, será abordado en la próxima junta directiva, pero la UD Melilla no sabe cuándo tendrá lugar y el tiempo corre en su contra.

«No ha habido negociación alguna, ha llegado un equipo y ha depositado la clausula de rescisión de Yacine Qasmi; esto es fútbol y ante eso no podemos hacer nada», explicó este jueves el presidente de la UD Melilla en una rueda de prensa en la que reconoció que estaba al tanto del interés del Elche por su jugador. En previsión de acontecimientos, según afirmó, Rincón se puso en contacto con la RFEF para consultar la posibilidad que el organismo que preside Luis Rubiales concediera una moratoria extraordinaria a su equipo para buscar un refuerzo fuera de plazo en caso de perder al delantero, como finalmente ha sucedido.

«Nosotros ya llevamos varios días trabajando mucho este tema y el miércoles mandamos un escrito solicitando que la RFEF se reúna en junta directiva para solucionarlo, pero nos comunican que se reunirán ‘cuando se reúna la junta’, algo que a mi me parece una vergüenza, ya que necesitamos que lo haga con urgencia para solucionar cuanto antes este agravio comparativo respecto a otros equipos», añadió el dirigente. «Presidentes de otros clubes me han comentado que esto no tiene sentido. Los compañeros de la comisión de Segunda B, en un buen número, me han trasladado su apoyo para la reapertura de este plazo excepcional, porque la temporada siguiente puede ocurrirles a ellos».

Económicamente, el fichaje de Yacine Qasmi supone un auténtico «pelotazo» para las arcas de la UD Melilla. En una categoría en la que en este mercado invernal se contabilizaron casi 300 altas, todas menos una a a coste cero, esta operación rompe el mercado y supera los 200.000 euros pagados hace un año por el Extremadura al Cornellá para fichar a Enric Gallego, que el pasado fin de semana se estrenó como goleador en Primera división con el Huesca.