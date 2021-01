Fútbol - Athletic-Barcelona Riqui Puig y Aleñá, ejemplos de una Masía a la baja Koeman les cierra la puerta y prefiere reforzar al equipo con nuevos fichajes que propondrá al nuevo presidente

Quiere la ironía que el Barcelona visite esta noche San Mamés, templo de una de las mejores canteras del fútbol nacional, en un momento de transición y zozobra donde La Masía se ha convertido en una fuente de ingresos con la que paliar la nefasta gestión económica del club más que de nutrir al primer equipo del talento necesario. Mientras los precandidatos a la presidencia del club se desgañitan prometiendo un once repleto de canteranos, Ronald Koeman les abre la puerta de salida ante la escasas oportunidades que tendrán en el Camp Nou. El holandés ya ha admitido que le propondrá al nuevo presidente reforzar al equipo con un par de fichajes que impedirán el ascenso de nuevos talentos.

Carles Aleñá y Riqui Puig protagonizan el último capítulo de las fugas de promesas. El de Mataró ha cerrado su cesión al Getafe hasta final de temporada. Con 171 minutos acumulados en cinco partidos acabará el campeonato en el equipo madrileño, que se hará cargo de su ficha, pero no tendrá opción de compra. El de Matadepera, en cambio, sigue confiando en triunfar de azulgrana. Tras ampliar su contrato hasta 2023 está decidido, al igual que en verano, a apurar sus opciones, aunque Koeman le acusara de ser el «filtrador» del vestuario y le dejara claro que no tendría muchas oportunidades. Se lo ha demostrado con hechos: ninguna titularidad y solo 81 minutos repartidos en cinco encuentros. Protagonismo similar al que le dieron Valverde o Setién, que no acabaron de confiar en el centrocampista a pesar de los numerosos elogios que despierta su juego. El Betis aparece en el horizonte como una buena oportunidad para foguearse hasta final de curso.

Tan solo las urgencias, más allá de la explosión de Ansu Fati, han consolidado a futbolistas como Araújo o Mingueza, algo que no sucedía desde que Sergi Roberto se asentara en el primer equipo en 2013. Precisamente, el uruguayo será titular hoy en un encuentro que estuvo en el alambre por el Covid después de que dos miembros del cuerpo técnico del Barcelona dieran positivo, lo que obligó a aplicar el protocolo de LaLiga.

Sin positivos en el Barça

Las PCR de la plantilla culé fueron negativas y el resultado permitió el desplazamiento a Bilbao para disputar la segunda jornada de Liga, en lo que será una nueva astracanada del torneo nacional, al que cada vez cuesta más seguir. Mientras que la mayoría de equipos ya han disputado 17 jornadas, el Barcelona suma 16 encuentros, aunque ha jugado de manera adelantada la jornada 19. A pesar de ello aún tiene que celebrar la primera, que fue aplazada y que la disputará después de la segunda, que se jugará esta noche. Un auténtico lío que genera desgana y desinterés en el aficionado.

En cualquier caso, Marcelino García Toral siempre podrá decir que debutó en el Athletic en la segunda jornada, en enero, aunque solo tenga 21 partidos por delante para enderezar la situación del equipo vasco.