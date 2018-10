Segunda B Ricardo Durán, el defensa del Don Benito que se ha ganado el cariño de todo el fútbol modesto Su equipo no pudo viajar este domingo desde Melilla al cancelarse su vuelo y el defensa no ha podido examinarse hoy de una oposición que llevaba preparando hace un año

Ricardo Durán (Torremejía, Mérida, 1989) es un modesto jugador del Don Benito, conjunto de Segunda división B, que se ha ganado el cariño de todo el fútbol español por un inesperado contratiempo que le ha impedido poder examinarse hoy de la oposición a la Policía Nacional que se ha estado preparando durante un año. El futbolista acompañaba este domingo al equipo pacense en su desplazamiento al estadio Álvarez Claro para enfrentarse a la UD Melilla, un partido que se disputaba a mediodía, pero la expedición extremeña no podía regresar a la Península a lo largo del día porque su vuelo era cancelado. Tampoco hubo posibilidad de embarcar en un ferry y el cuadro rojiblanco no ha podido viajar hasta este lunes, el día en el que el defensa tenía que haberse presentado en Ávila para examinarse. Un objetivo que finalmente no ha podido cumplir. «En principio está todo perdido, llamé a la división de formación y perfeccionamiento de la Policía y me dijeron que está todo perdido, de todas formas mandaré un escrito, pero la cosa está difícil», explica a ABC amablemente a pesar de la decepción vivida.

Como es habitual cuando un equipo juega en Melilla, el partido, que acabó con victoria local (3-0), se disputó a mediodía para que el conjunto visitante pudiera regresar a lo largo del domingo. El Don Benito tenía previsto tomar un vuelo para desplazarse a la Península, pero su avión fue cancelado y la expedición se quedó finalmente en tierra. Un contratiempo para el conjunto extremeño y un mazazo especialmente para Ricardo Durán, un modesto futbolista que durante el último año se ha estado preparando una oposición para ingresar en la Policía Nacional. Aunque desde el club se buscaron medios alternativos para poder viajar el mismo domingo, los intentos fueron inútiles y el Don Benito tuvo que pernoctar en Melilla. «Algunos compañeros sabían que se cancelaba el vuelo y no me lo querían ni decir. He salido fuera del aeropuerto y me he puesto a llorar», explicó en la Cadena COPE.

Después de muchas horas de sacrificio y estudio, el lateral zurdo, que llegó al Don Benito en 2014 procedente del Atlético San José y que este domingo no jugó ni un minuto en Melilla, no ha podido presentarse finalmente a la oposición. Un duro golpe que no podía prever y que se ha tomado con resignación y deportividad. Un contratiempo que demuestra que la vida del futbolista modesto no tiene nada que ver con la de las estrellas de Primera división.

Fundado en 1928, el Club Deportivo Don Benito ha sido históricamente un club de Tercera división, categoría en la que ha militado durante 52 temporadas. El pasado curso, el conjunto extremeño conseguía dar el salto a Segunda división B, en el que que no militaba desde la Liga 2004-05. Este humilde club extremeño tiene un hueco en la historia del fútbol español de categoría nacional (de Primera a Tercera) porque posee el récord de goles a favor en una misma temporada. En la Liga 1998-90, con Ramoni en su banquillo y Benito Sierra como presidente, los rojiblancos marcaron 135 tantos, una marca que ningún equipo ha podido superar hasta el momento.

Los compañeros de Ricardo Durán han arropado al futbolista y le han mostrado su solidaridad y apoyo a través de las redes sociales.

Mucho Ánimo a todos mis compañeros que mañana no podran ir a sus trabajos y en especial a ti @RicardoDuran3 eres un ejemplo para todos!⚪️🔴 — Abraham Pozo (@Abrahampozo90) 7 de octubre de 2018

@Cddonbenito1928 Día para crecer y hacerse más fuertes, quedarse con la entrega y competitividad q volvimos a mostrar y demostrar una vez más el grupo humano q formamos arropando a @RicardoDuran3 No hacía falta esto para saber de tu compromiso por y para este club. — Patricio Moreno Ruiz (@Patrimr77) 7 de octubre de 2018