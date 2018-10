Sergio Ramos tapa la boca a quienes le acusaron de pisar a Sterling

Sergio Ramos ha decidido entrar en el debate que ha agitado las redes en los últimos días. ¿Pisó de forma intencionada a Raheem Sterling durante el partido entre España e Inglaterra en el Benito Villamarín? El andaluz tenía claro que no hizo nada punible, y lo ha corroborado compartiendo un vídeo que circulaba por internet.

En el vídeo se puede apreciar cómo el delantero de la selección inglesa, tirado sobre el césped, ya se está doliendo de su pierna antes de que el andaluz se acerque a su posición. «Nada más que decir», sentencia Ramos junto a las imágenes, empleando tanto el español como el inglés.

Los aficionados ingleses no sienten precisamente simpatía por Sergio Ramos, que goza de mala fama en Inglaterra desde su acción con Mohamed Salah en la final de la Champions League y que acabó con el delantero egipcio lesionado.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT