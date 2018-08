Redes sociales La estremecedora imagen de la rodilla de Ibrahimovic El sueco ha colgado una fotografía de una lesión que sufrió en su etapa en el Manchester United

Zlatan Ibrahimovic ha colgado en su cuenta de Instagram una estremecedora imagen de su rodilla durante su etapa en el Manchester United.

En la fotografía, se aprecian varias heridas del futbolista sueco e infinidad de puntos de sutura.

En la publicación, el delantero de Los Ángeles Galaxy ha dicho que los médicos le dijeron que no volvería a jugar, a lo que él respondió con un contundente «no»: «They said it was over. I said NO».