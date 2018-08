Más allá de la reacción de los futbolistas a la intención de LaLiga de jugar partidos oficiales en los Estados Unidos, al término de la reunión de los capitanes con la AFE una de las cosas más comentada en las redes sociales fue el singular estilismo de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.

Ataviado con una camisa amplia, con rayas verticales y los primeros botones desabrochados, al estilo del personaje de Charlie Sheen en la serie 'Dos hombres y medio', el futbolista andaluz fue uno de los capitanes presentes en la reunión.

Su estilismo se extendió rápidamente por las redes sociales, más cuando el de Camas compartió una nueva foto a través de su perfil en Instagram, y llegó incluso a Italia, donde la Sampdoria no pudo resistirse a responderle.

El club italiano contestó al madridista por su cuenta oficial en inglés, bromeando sobre un posible fichaje del central: «Chicos, ¿Estáis seguros de que el mercado de fichajes ha cerrado definitivamente? Sergio Ramos está genial con nuestros colores».

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? 😏@SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG