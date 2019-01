Deportes Rajoy homenajea a Pepe Domingo Castaño El expresidente del Gobierno entrega el premio de la APDM a una de las leyendas del periodismo de este país

El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Clásico de LaLiga Santander, la selección femenina sub-17 de fútbol, la boxeadora Joana Pastrana, la karateca Sandra Sánchez, el marchador Diego García, la película 'Campeones' y el periodista Pepe Domingo Castaño han sido premiados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en su Gala Anual, que se ha celebrado este lunes por tercer año consecutivo en El Corte Inglés de Sanchinarro en Madrid.

Al acto, que estuvo presidido por el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, acudieron el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe; el director general de la Policía, Francisco Pardo; los presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y de la RFEA, Raúl Chapado, el director adjunto de LaLiga, Roberto Bermúdez de Castro; el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; los consejeros delegados de Banco Santander, Rami Aboukhair; y de Mahou, Eduardo Petrossi, y el director de El Corte Inglés de Sanchinarro, Joaquín Benítez.

La APDM reconoció al Real Madrid tanto los éxitos en la sección de fútbol, con la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva y el Mundial de Clubes, así como en la de baloncesto, en la que logró el 'triplete' Euroliga, Liga Endesa y Supercopa. El galardón lo recogió Emilio Butragueño, quien expresó su confianza en aumentar el palmarés del conjunto blanco en este ejercicio.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confía en repetir los éxitos continentales del pasado curso, en los que el club colchonero conquistó la Liga Europa y la Supercopa de Europa en la final, con el refuerzo del delantero Álvaro Morata. El Atlético será el anfitrión de la final de la Liga de Campeones, el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el seleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, y las jugadoras Leire Peña y María Isabel Okoye, recogieron el trofeo de la APDM por proclamarse campeonas del mundo en Uruguay el pasado diciembre tras derrotar en la final por 2-1 a México. Ambas jugadoras expresaron su deseo por ser "espejo" para que más chicas se animen a practicar fútbol.

El director adjunto de LaLiga, Roberto Bermúdez de Castro, recibió la distinción para El Clásico de LaLiga Santander, el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid, un "evento global" que impulsa aún más la política de expansión internacional de LaLiga y que aumenta el valor añadido de la 'marca España'.

Además, también se premió a la púgil Joana Pastrana, campeona del mundo del peso mínimo de la IBF; la campeona del mundo de kata Sandra Sánchez; el marchador Diego García, subcampeón de Europa en 20 kilómetros; e Iberdrola, por el apoyo al deporte femenino y el deporte español en general, con acuerdos con cerca de una veintena de federaciones nacionales.

El productor Luis Manso encabezó la representación de los actores de la película 'Campeones', la cinta española más taquillera del pasado año, y agradeció el reconocimiento de la prensa deportiva madrileña. "Afortunadamente hemos recibido muchos premios en los últimos meses, pero éste es de los más bonitos", bromeó Manso. 'Campeones' opta a once nominaciones en los premios Goya, cuya entrega es este sábado 2 de febrero en Sevilla.

Asimismo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de la Policía, recogió una 'Mención Especial' por el "impecable" dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores de fútbol, disputada el pasado 9 de diciembre entre River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.cono

Homenaje al maestro

El presidente de la APDM, José Damián González, destacó los méritos deportivos de los premiados y la figura del comunicador Pepe Domingo Castaño, quien sucedió a la saga de los Matías Prats como homenajeado por la asociación por ser "un maestro" y "una referencia para la profesión".

Pepe Domingo Castaño, que recogió el premio de manos del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, 'compartió' el reconocimiento con el equipo de Deportes de la cadena COPE y recordó el sello que dejaron en él otros mitos de la profesión como Joaquín Prat, Iñaki Gabilondo, Paco González o José Ramón de la Morena. "Mi madre siempre me dijo: 'hijo rodéate de gente mejor que tú para aprender de ellos', y he tenido la suerte de aprender de cada uno de ellos", apuntó Castaño.

Galería de campeones

Como antesala a la Gala, la APDM inauguró el pasado jueves la exposición 'Galería de Campeones', en la que se exhiben camisetas de Maradona, Messi, Di Stéfano o Ronaldo con las que disputaron El Clásico de LaLiga, un trofeo de la Liga de Campeones del Real Madrid, la Supercopa de Europa del Atlético de Madrid o los cuatro premios Ondas de Pepe Domingo Castaño.

Dicha muestra, que podrá visitarse en la primera planta de El Corte Inglés de Sanchinarro hasta el próximo 3 de marzo, incluye también la antigua Copa de Europa de baloncesto, un trofeo de LaLiga de fútbol, el cinturón de campeona del mundo, las zapatillas y un guante de la púgil Joana Pastrana, fotografías del rodaje de la película 'Campeones' y la equipación, las zapatillas y la medalla de subcampeón de Europa del marchador Diego García.