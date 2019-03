Francia La «rajada» de la madre de Rabiot contra Neymar y el París Saint-Germain Véronique Rabiot, también representante del futbolista, acusa al club parisino de hacerle la vida imposible por su negativa a renovar

La madre y representante del futbolista francés Adrien Rabiot, apartado del París Saint-Germain por indisciplina, cree que el club «tiene rehén» a su hijo, que se niega a renovar su contrato, que acaba al final de esta temporada.

En declaraciones al diario 'L'Équipe', Véronique Rabiot acusa al PSG de hacer la vida imposible del medio centro y confirma que dejará el club, libre, en junio próximo, aunque señala que no tiene todavía contactos con ningún otro club.

«Adrien está prisionero. Incluso es un rehén del PSG. Pronto le van a dar pan duro, agua y a la mazmorra», señala la mujer, que ya se dejó ver en los medios de comunicación para criticar al seleccionador, Didier Deschamps, cuando no le incluyó en la lista para la Eurocopa de 2016.

Véronique Rabiot niega que su hijo se alegrara de la eliminación del PSG en octavos de final de la Liga de Campeones y justificó que ese día saliera a una discoteca en el hecho de que «si no juega no se puede esperar que se quede en su casa en pijama». «Adrien no se va a dedicar a la alfarería esperando a que esto pase. Bien tiene que estar ocupado, ¡que viva! Se le reprocha salir pero no se le quiere hacer jugar. Es contradictorio», añadió.

La madre del futbolista considera «sórdido» que el jugador haya sido sancionado por no acudir a una concentración del equipo en Qatar en enero pasado, coincidiendo con «la muerte de su abuela y que su padre estaba moribundo».

El jugador perdió a esos dos seres queridos en 20 días, asegura la también representante, que cree que con su hijo el PSG está «creando una cortina de humo» para tapar los problemas internos que provocaron la eliminación europea.

Palo a Neymar

La madre de Rabiot también alude a que a su hijo y representado «también se le quitaron cinco días de salario en Qatar, más las primas de noviembre y diciembre por seis minutos de retraso en la convocatoria del OM-PSG. Estaba durmiendo en su habitación de hotel, no se levantó a tiempo pero nadie le picó a la puerta». «Hay dos medidas. Hay jugadores que se duermen seis minutos haciendo la siesta, y otros que están lesionados pero pueden ir de fiesta al otro lado del mundo, al carnaval de Río…», añadió en clara referencia a Neymar.

Véronique Rabiot afirma que, por el momento, no han firmado ningún contrato, porque el conflicto que tienen con el PSG les ha desestabilizado emocionalmente y no pueden ocuparse de ese asunto