Fútbol Rafinha y Todibo en la rampa de salida El Barcelona no cuenta con ellos y estudia su traspaso para ingresar cerca de 40 millones de euros

El Barcelona sigue trabajando para minimizar el impacto económico a causa de la pandemia, lo que incidirá directamente en el mercado estival y en la masa salarial que ya es, de por sí, muy elevada. Por este motivo, los ejecutivos del club catalán han diseñado un plan para ingresar una cantidad elevada de dinero con la que aligerar su situación económica y afrontar el refuerzo de la plantilla de cara a la próxima temporada. Neymar y Lautaro son los objetivos prioritarios pero en las oficinas del club saben que solo podrán acometer las costosas operaciones si logran ingresar una cantidad de dinero importante y si abaratan las operaciones con trueques de futbolistas que no entren en los planes de Quique Setién. En este sentido, Rafinha Alcántara y Todibo son dos futbolistas que están en la rampa de salida y por los que se espera ingresar cerca de 40 millones de euros.

Todibo, que ya salió este pasado mes de enero con destino al Schalke, no se quedará en Alemania, ya que el club teutón no tiene intención de pagar los 25 millones de la cláusula de compra que figura en su contrato de cesión. Satisfecho por su rendimiento, el Schalke no quiere desembolsar una cantidad tan alta y le pidió al Barcelona una prolongación de la cesión, propuesta descartada por el club catalán, que necesita dinero en efectivo. Con un cartel atractivo en la Premier, Todibo ha generado el serio interés del Everton, que ya ha ofrecido 20 millones de euros por un central que llegó con la vitola de promesa pero que nunca llegó a desbancar a ninguno de los centrales que había en el equipo. El Everton contactó hace una semanas para conocer las intenciones del Barça y le dejaron claro que la prioridad era venderle en una tasación de 25 millones de euros. El club inglés está tratando de rebajar la petición del Barça incluyendo variables en función del rendimiento del futbolista. Todibo ha dado el visto bueno y vería bien jugar en la Premier. Si finalmente se confirma, el fiasco deportivo quedaría sobradamente tapado por una gran operación económica, ya que al Barcelona solo le costó dos millones de euros hace dos años.

Caso similar es el de Rafinha, que nunca tuvo el protagonismo exigido en el equipo azulgrana. Esta temporada está jugando en el Celta, cedido hasta final de temporada. El cuadro gallego se hizo cargo de la ficha del jugador y pagó unos variables de hasta 1,5 millones de euros. El centrocampista ha tenido continuidad después de ocho meses sin jugar por culpa de una lesión de rodilla y ha demostrado que está totalmente recuperado para competir a primer nivel. No obstante, tampoco parece tener un puesto asignado en la plantilla. Con contrato hasta 2021, el Barcelona sabe que necesita traspasarlo si no quiere que el año próximo se vaya gratis. Y es un futbolista que tiene mucho cartel. En su contrato se fijó un precio de salida para este verano, que ronda los 15 millones de euros, lo que ha provocado que varios equipos ingleses e italianos se hayan interesado en él.