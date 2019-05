El radical cambio deportivo de Van der Vaart, ex del Real Madrid

Rafael van der Vaart, exfutbolista de equipos como Tottenham, Real Madrid o Real Betis y que terminó su carrera en el Chiclana Industrial, ha debutado este mes como jugador profesional de dardos en el Open de Dinamarca, una de las pruebas más prestigiosas de este deporte.

El holandés, que participó en este campeonato junto a su hermano Fernando, superó la primera ronda al derrotar por 4-2 a Thomas Andersen, pero en la segunda quedó eliminado al caer por 4-0 contra Mogens Christensen.

A sus 36 años, Van der Vaart decidió retirarse de los terrenos de juego el pasado mes de noviembre. Lo hizo tras jugar más de quinientos partidos y superar holgadamente el centenar de goles. Si bien sus comienzos en el Ajax le colocaron como uno de los futbolistas con más futuro del continente, siendo galadornado con el Premio Golden Boy en 2003 y logrando fichar por el Real Madrid en 2008, su carrera no terminó de cumplir con la expectativas. En la capital de España jugó dos temporadas.

Senior Ajax debut - 2000

Netherlands debut - 2002

Real Madrid debut - 2008

Tottenham debut - 2010

Competitive darts debut - 2019



Rafael van der Vaart will make his BDO debut in May, he's entered both the Denmark Open and Denmark Masters. pic.twitter.com/8vWI2p1pjG