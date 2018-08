Fútbol Rabiot sigue pensando en azulgrana El jugador del PSG rechaza una nueva oferta de renovación del club francés, que quiere fichar a Rakitic

Adrien Rabiot no afloja y espera que el PSG ceda para que pueda acabar fichando por el Barcelona, aunque el club francés no se ha destacado por avenirse a negociar con la entidad azulgrana en los últimos años cada vez que han pretendido un jugador suyo. Los casos de Thiago Silva, Marquinhos y el más reciente de Verratti son ejemplos claros de la dificultad de tratar con los parisinos. No obstante, la intención del PSG de hacerse con el fichaje de Ivan Rakitic hacen sentirse optimista al canterano francés que puede ver cómo se abre una posibilidad para jugar en el Camp Nou.

Por este motivo, Rabiot ha vuelto a desestimar una nueva tentativa de su club para que renueve el contrato que expira el 30 de junio de 2019, es decir, esta temporada. Según publica el portal «Paris United», que está especializado en la actualidad del club francés, Rabiot ha rechazado la última propuesta de renovación, presentada a finales de la semana pasada. Nasser Al-Khelaifi le ofrece al joven futbolista una cantidad superior a los 7 millones de euros más incentivos. También el citado medio asegura que el Barça y Rabiot tienen un acuerdo por unos 10 millones de euros anuales, algo que desestabilizaría la escala salarial defendida por el club azulgrana. Y pondría además, en un riesgo extremo al club por el incremente de la masa salarial.

El Barcelona sigue interesado en el fichaje de Rabiot, jugador que gusta mucho a Valverde y que, además, se considera una apuesta de futuro por la edad del futbolista (23 años). Con experiencia y resultado contrastado sería un jugador en disposición de ser titular. Su llegada facilitaría la salida de Ivan Rakitic, que espera un gesto del Barcelona para quedarse en la disciplina culé tras la intención del PSG de aumentarle considerablemente sus emolumentos. No obstante, el club azulgrana no esta por labor de aumentarle la ficha a un futbolista al que mejoró su contrato hace relativamente poco. Estas próximas dos semanas serán clave para el futuro de ambos futbolistas. Podría haber un cambio de cromos que todas las partes verían con buenos ojos.