Fútbol Quique Sánchez Flores ataca con dureza al Español y a sus jugadores «No se pueden hacer proyectos que no lo son», critica el exentrenador, que cargó contra Óscar Perarnau, director deportivo

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 02/07/2018 16:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quique Sánchez Flores no se ha mordido la lengua y ha tirado con bala contra su exequipo, el Español, del que no ha dejado títere con cabeza. El madrileño, visiblemente molesto tras su destitución en el tramo final de la pasada temporada, ha concedido una entrevista a a revista Jot Down en la que se ha explayado. En la misma, califica de «fantasma» el proyecto del club blanquiazul, asegura haber sentido «frustración», censura el rendimiento de varios jugadores de la que fuera su plantilla y asegura que hubo ausencia de relación con Óscar Perarnau, máximo responsable de la parcela deportiva.

«No se pueden hacer proyectos que parezcan lo que no son: el Español debería tener más capacidad para entender los proyectos y distinguir cuando es uno fantasma», explica Quique Sánchez Flores. Y añade: «La sensación de estancamiento es lo peor que te puede pasar. Aquel proyecto se vendió mal y al final había gente que se quejaba porque no logramos meternos en Europa». En este sentido, censuró las expectativas de Chen Yansheng, que se presentó con un ambicioso proyecto pero que luego cortó el grifo de las inversiones debido a la nueva política china.

Los jugadores también han salido malparados y hace referencia a la escasa calidad de su plantilla y a los numerosos fallos de sus futbolistas en los partidos que tuvo que dirigir. «No podíamos jugar a correr», se justifica, y carga contra los jugadores: «Tampoco podíamos jugar al pie porque algunos jugadores fallaban. Y cuando estás en esta indefinición es un sufrimiento. Es la primera vez que he sentido frustración como entrenador».

Óscar Perarnau también se lleva parte de las críticas. Quique Sánchez Flores nunca tuvo buena relación con el director deportivo del Español y no se corta a la hora de reconocerlo abiertamente: «Nunca hubo conexión con él. No sé por qué el presidente hizo el cambio, pero lo hizo. Y en enero ya les dije que me echarían como en su momento echaron a Pochettino», aseguró. Por ese motivo, el técnico ya negoció a principios de año su salida para ir al Stoke, aunque luego decidió permanecer en el Español, hasta que fue cesado cuando faltaban pocas jornadas para el final de la temporada.