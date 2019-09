Puyol: «Hay que valorar más cosas aparte del resultado como el compañerismo o el trabajo en equipo»

Otro año más, La Liga y Danone han renovado el acuerdo que les une para seguir potenciando el fútbol formativo con la Danone Nations Cup -competición destinada a niños entre 10 y 12 años-.

Este evento con más de 700 niños y niñas de 27 países se celebrará del 9 al 12 de octubre en Salou -la fase previa- y en el RCDE Stadium, campo del Espanyol donde tendrá lugar la final. Según Carlos Bosch, coordinador de la Danone Nations Cup en España, «es el Mundial de los alevines». Este año será la segunda vez que se realice en España, con el precedente de 2011 cuando se celebró en el Santiago Bernabéu. Otras ciudades donde se ha disputado ha sido en Londres (Wembley) o en San Paolo (Arena Corinthians).

En el acto que se celebró en la sede de La Liga tuvo lugar el sorteo de grupos para la Final Mundial del torneo en el que se decidirán los ganadores de 2018 y 2019. Contó con la presencia de Carles Puyol y Ada Hegerberg, embajadores mundiales de la Danone Nations Cup, David Albelda, embajador de La Liga Santander y Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales del proyecto Embajadores y Leyendas de La Liga.

Ada Hegerberg, actual campeona de la Champions League y del Balón de Oro, remarcó que esta competición va más allá de lo que ocurra en el terreno de juego: «El fútbol es una plataforma para unir a todo el mundo, uno puede ser un campeón como lo es Puyol, cuando era pequeña, este señor era mi referente y no sólo como futbolista sino por sus valores, algo muy necesario en este deporte».

«Creo que juntos podemos mostrar al mundo lo importante que puede ser el fútbol para los niños y niñas pues, a través de él, no sólo formamos a futuros cracks del balón, sino que también ciudadanos del mundo, responsables y cuidadosos con la sociedad que les rodea. Además, en un año tan importante para el fútbol femenino, ser embajadora de un torneo que apuesta de forma tan firme por el talento de las niñas», apunta la jugadora del Lyon.

Por su parte, Carles Puyol, mencionó que le «hubiese gustado jugar un torneo así». Como una de las leyendas del fútbol que es lanzó un mensaje a los competidores de este año: «Lo más importante es disfrutar, pero hay que valorar más cosas aparte del resultado como el compañerismo, el respeto o el trabajo en equipo. En este torneo los pequeños cracks no sólo destacan por su talento deportivo sino también por su determinación por hacer del mundo un lugar mejor a través del fútbol. Me alegra formar parte de un proyecto cuyo objetivo es fomentar los valores a través del deporte».

Desde la organización, aparte de potenciar un evento similar al Mundial para los niños y que conlleva una gran competitividad intentan potenciar valores deportivos para los más pequeños. «Es un torneo mundial de fútbol para niños de 10 a 12 años para promover valores como el compañerismo, el respeto y el juego limpio», apuntan desde la organización.

Este año y con motivo de la vigésima edición, en Barcelona se disputará la fase final de las ediciones de 2018 y 2019. Los ex futbolistas Puyol y Albelda y la campeona de Europa, Ada Hegerberg, fueron los encargados de sacar las bolas que determinaban como quedaban encuadrados los grupos. Además, este año será el tercero en el que se dispute la Final Mundial femenina. Respecto a la final masculina de 2018, España ha quedado encuadrada con Holanda, Rumanía, Marruecos y China en el grupo B, y por parte del cuadro femenino con Brasil, Alemania e Italia.

En cuanto a la final de 2019, España ha vuelto a situarse en el gruop B, junto a Bulgaria, Francia, Senegal y China; las chicas se verán las caras con Inglaterra, Argentina y Uruguay.

Draw is done! Find out the groups of the #DNC2019 and get ready for the World Final on October 12th in @RCDEspanyol Barcelona. Time to bet : which countries are going to bring the trophies home? See you soon!#PlayFootballChangeTheGame#RoadToBarcelona#Danone#OnePlanetOneHealthpic.twitter.com/AQYv3ysloT