PSG-Marsella Los cuchillos de Villas Boas a Tuchel tras el irónico comentario del técnico del PSG «Ancelotti estuvo aquí y ahora está en el Everton, Emery estuvo aquí y ahora entrena al Villarreal...»

El choque entre el París Saint-Germain y el Olympique de Marsella tuvo todos los ingredientes del gran clásico del fútbol francés. Desde el primer minuto la tensión se palpó sobre el césped y los dos equipos se aplicaron a fondo.

Hasta tres tanganas pudieron verse sobre el verde, si bien la más grave fue la última, en la que hasta cinco jugadores acabaron expulsados, entre ellos Neymar. El brasileño se retiró del terreno de juego acusando al defensor español del Marsella Álvaro González de racismo.

Finalmente la victoria, diez años después, fue para el Marsella, y la tensión se trasladó a los banquillos. Al final del partido, el técnico alemán del PSG Thomas Tuchel tuvo un encontronazo con su colega del Marsella, el luso André Villas-Boas.

Según el portugués, Tuchel se le acercó al término del encuentro para espetarle que «debería jugar a la lotería», deslizando que su victoria se debía únicamente a la suerte.

En rueda de prensa Villas-Boas explicó que no se había quedado sin responder al germano: «Tuchel se volvió hacia mí y me dijo: 'Deberías jugar a la lotería'. Yo le respondí: '¿Jugaste a la lotería antes del partido con Atalanta?'. Pero le tengo mucho respeto, aprecio lo que hace». «Le dije, lamentablemente no puedo jugar como tú, pero me gusta mucho», explicó.

Sin embargo, el técnico del Marsella no se quedó ahí y aprovechó para lanzar varios dardos al del PSG y hurgar en la mayor herida de los parisinos: «Llevan 10 años de dominio en Francia, pero eso les costó más de 1000 millones de euros. Obviamente el PSG está esperando un trofeo, la Champions League, no puedes invertir 1.500 millones de euros y no ganar la Champions».

«Ancelotti estuvo aquí y ahora está en el Everton, Emery estuvo aquí y ahora entrena al Villarreal... la espera de la Champions es difícil», concluyó.