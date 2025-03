Primeras críticas al proyecto millonario del PSG tras el pinchazo en Champions

Con ilusión, el Paris Saint-Germain comenzaba su camino en la Champions League sabiendo que poseen la mejor plantilla de su historia y que esta es la temporada idónea, la mejor oportunidad en décadas, para levantar su primera orejona e igualar al Marsella como únicos equipos franceses en ser campeones de Europa. Tras la continuidad de Mbappé y la reunión del binomio Messi-Neymar , las expectativas están por las nubes; aunque su debut europeo haya generado un mar de críticas en Francia tras el empate ante el Brujas , a priori, el rival más débil de un grupo que es completado por el Manchester City y el Leipzig.

La plantilla más cara del mundo, con permiso del humilde elenco del equipo de Guardiola, llegó al Jan Breydel Stadion de Brujas con la seguridad de un favorito al título: con el reluciente tridente de estreno y con un equipo plagado de estrellas en cada línea pese a las bajas de Sergio Ramos, Verratti o Di María. Y, ciertamente, entró bien en el partido. Un juego dominador y un genial Mbappé propiciaron el 0-1 en el marcador en el minuto 15, obra de Ander Herrera tras una bonita asistencia del delantero deseado por el Real Madrid.

Contra pronóstico, el equipo local se levantó tras el gol, perdió el respeto al gigante y se lanzó a por el empate, que llegó pronto en botas del mejor hombre del partido, el capitán Hans Vanaken (minuto 27). Desde este instante, el ataque del PSG desapareció: solo Messi con un disparo que repelió la cruceta y un mano a mano que detuvo Mingolet pusieron en apuros a los belgas.

Los minutos corrían, Neymar pasaba desapercibido y el conjunto local, mediante varias ocasiones de Lang y Vanaken, amenazaban la meta de Keylor , que acabó siendo el jugador más determinante del cuadro francés.

Mbappé, lesionado

Pese al inesperado empate, la peor noticia para el PSG fue la lesión de Kylian Mbappé . En los instantes iniciales del segundo tiempo, mientras conducía el balón en una de sus características arrancadas, el galo fue trabado por su excompañero Nsoki y tuvo que abandonar el encuentro con una notable cojera. Después del encuentro, Mauricio Pochettino reconoció que «Mbappé ha tenido problemas en los dos tobillos» , aunque, de momento, el club capitalino aún no ha comunicado el alcance de la lesión.

Tras comentar el estado físico de la joven estrella, el técnico argentino reconoció que su equipo debe ser «mucho más sólido en todas las áreas» si quieren llegar con opciones reales de ganar el torneo a final de temporada.

Sin embargo, el ex del Tottenham se mostró confiado con el rendimiento futuro del tridente: « Necesitamos tiempo para trabajar, para que lleguen a entenderse, para que hagan cosas buenas entre los tres . Vi muchas cosas buenas en ellos, pero necesitan tiempo para consolidarse, pienso que los jugadores no solo necesitan más entrenamientos sino más competencia para realmente conocerse más, pero repito, pienso que se han encontrado y pienso que el problema de hoy no estuvo ahí, sino que no fuimos lo sólidos que debemos ser en un partido de Champions: concedimos un gol que es difícil de aceptar ».

Sobre el debut oficial de Messi , Pochettino señaló: Estoy contento con su rendimiento que combina voluntad, actitud y también su adaptación. Está claro que tanto él como todo el grupo de jugadores que vino aquí no se fue contento porque el objetivo es ganar estando en un club como PSG».

Los parisinos vuelven a competir este fin de semana ante un duro rival en la Ligue 1, el Olympique de Lyon . Será la primera toma de contacto de Leo Messi con su nueva Liga y con su nuevo estadio, el Parque de los Príncipes.