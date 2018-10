Fútbol Primera prueba de fuego sin Leo Messi Valverde busca soluciones ante el Inter y con el Real Madrid en el horizonte

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 24/10/2018 02:19h

Primera prueba de fuego para calibrar el engranaje del Barcelona tras la rotura de su pieza principal. Deberá afrontar el equipo azulgrana su duelo ante el Inter de Milan sin Leo Messi, que deberá estar un mínimo de tres semanas de baja tras su lesión en el codo. Cuenta con la mínima ventaja de haber burlado cualquier urgencia tras las dos triunfos en los dos primeros partidos de esta fase de grupos, aunque se jugará el liderato con equipo italiano, que también suma sus choques por victorias. «Claro que nos condiciona mucho, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros el poder suplirlo. Tenemos partidos importantes y mucha ilusión por afrontarlo. Será un tiempo sin Leo en el que le echaremos de menos», reconocía Ernesto Valverde, que deberá demostrar su capacidad en el banquillo y encontrar la fórmula para tratar que se note lo mínimo la ausencia del rosarino. «Contemplo varias opciones. Tenemos varios jugadores que pueden jugar ahí, podemos cambiar el esquema. Seguramente están todos especulando. Supongo que el entrenador contrario también, pero no le voy a echar un cable», remata el técnico azulgrana.

El Barcelona deberá demostrar que sabe ganar sin Messi y cerrar cualquier resquicio que permita a los próximos rivales oler la mínima debilidad. Y más teniendo en cuenta que el próximo en visitar el Camp Nou es un Real Madrid herido y al que una victoria le permitiría soñar con la resurrección liguera. Las estadísticas no son halagüeñas. Sin el argentino, el equipo catalán solo ha ganando el 60 por ciento de los partidos que ha disputado (48 de los 80 que Leo se ha perdido por alguna de las 21 lesiones que ha padecido desde que debutar en el primer equipo en 2005. La Messidependencia es evidente y Valverde no hace el mínimo esfuerzo en esconderlo. «Si Messi juega en cualquier equipo, es evidente que lo marca porque es quien es. Lo demuestra cada día. Que nosotros dependemos de Messi igual que dependemos de otros, pero es que Messi es el mejor que hemos visto. Es normal. Tenemos que intentar entre todos que esa ausencia se note lo menos posible. No tendremos esa genialidad, pero tendremos que ser efectivos», asegura el preparador extremeño. No es la única baja sensible que afecta al Barcelona, que sigue sin poder contar con Umtiti y al que la lesión de Vermaelen encorseta en la obligación de prolongar la titularidad de Piqué y Lenglet.

Nainggolan, baja en el Inter

El Inter de Milán, que nunca ha ganado en el Camp Nou, también ha sufrido una baja importante de última hora. El belga Radja Nainggolan, su líder en el centro del campo, se lesionó en el tobillo izquierdo en el último derbi contra el Milan. La buena noticia para Luciano Spalletti es el gran estado de forma de Mauro Icardi, gran peligro para un Ter Stegen que suma seis partidos encajando.