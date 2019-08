Fútbol La pretemporada pasa factura al Barça Las lesiones musculares de Dembélé y Suárez en San Mamés evidencian la mala preparación del equipo culé

Son conceptos antagónicos pero van de la mano. La preparación física y táctica que pretende cualquier entrenador en pretemporada se da de bruces con el marketing y merchandising que rodea a cualquier equipo en el fútbol actual. Pero las necesidades económicas que rodean a los clubes de primer nivel para poder ser competitivos obligan a ello, aunque posteriormente tengan consecuencias nefastas. El Barcelona es el ejemplo más plausible, donde una pretemporada en el que han primado las prioridades publicitarias y económicas están pasando factura a sus jugadores, tanto físicamente como a nivel de resultados.

Andan preocupados en el Camp Nou con el arranque de temporada en el que el bagaje es una derrota sin paliativos en el primer partido de Liga y varias lesiones musculares que evidencian una deficiente planificación física tras las vacaciones estivales. San Mamés puso de manifiesto la escasa preparación de los hombres de Valverde, castigados por dos giras promocionales que impidieron entrenamientos óptimos, cargas adecuadas de trabajo, acumulación de esfuerzos y descansos apropiados. Dos amistosos en una tournée por Asia y otros dos encuentros en otra excursión por Estados Unidos comprometen seriamente los objetivos marcados para esta temporada y desde la planta noble de Arístides Maillol ya están lamentándolo.

Lesiones musculares

Las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, que sufrieron serios contratiempos ante el Athletic de Bilbao, dan la razón a los detractores de este tipo de pretemporadas, que señalan directamente al departamento económico como el impulsor y, por tanto, culpable, de la deficiente preparación del equipo. Desde la dirección deportiva se le recordó a los directivos que el año del triplete de Luis Enrique se gestó tras una pretemporada en la que no hubo apenas desplazamientos y en la que el equipo pudo concentrarse en St. George’s Park, en Inglaterra, para preparar el curso. Pero ha pesado más el factor pecuniario y las consecuencias no se han hecho esperar. Dembélé estará más de un mes de baja tras su rotura fibrilar en el recto femoral de la pierna izquierda y Luis Suárez no volverá a jugar hasta mediados de septiembre por una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha.

A las bajas del francés y del uruguayo se le suma la incertidumbre de Leo Messi, que cayó lesionado en el primer entrenamiento del año, para enfrentarse al Betis este domingo. El rosarino sufrió un pinchazo en el gemelo y ha estado trabajando toda la semana con la intención de llegar a tiempo a este próximo partido. No obstante, Messi solo ha completado dos entrenamientos con el grupo y aún no ha jugado ni un minuto con el equipo, por lo que su presencia en el Camp Nou no está asegurada. Además, Valverde ya ha dejado claro que «no vamos a arriesgar con nadie y con Leo mucho menos».