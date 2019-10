Segunda división El presidente del Extremadura llama «cara mojón» al árbitro del VAR

Actualizado: 14/10/2019 11:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El empate en casa del Extremadura ante la Ponferradina ha provocado la indignación del cuadro azulgrana por las decisiones del VAR y obligó a la Policía Nacional a intervenir.

El empate del conjunto leonés llegó después de una jugada en el minuto 64. Isi disparó desde fuera del área, Casto no paró el balón, el rechace cayó en Kaxe y este lo envió al fondo de las mallas. En un primer momento el colegiado, el andaluz Figueroa Vázquez, lo anuló por fuera de fuego y tras la revisión en el VAR decretó penalti.

Al acabar el partido, Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, acudió al túnel de vestuarios para enfrentarse a los árbitros. El dirigente tuvo que ser apartado del lugar por la Policía, tal y como recogió el acta: «Al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada como D. Manuel Franganillo Laguía, Presidente de la Extremadura U.D., se acercó al técnico de VAR, D. José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: '¡Cara mojón!', '¡Estoy hasta los huevos del VAR!', '¡Te vas a enterar!'. Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: '¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!', teniendo que ser retirado por la Policía Nacional».