Quique Setién: «Ayer estaba paseando con las vacas y hoy entrenando a los mejores»

Crónica

El nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién , se definió como una «persona de convicciones» y afirmó que tiene «clara» la filosofía que aplicará en el equipo blaugrana, en la que el «camino hacia la victoria es jugar bien», así como agradeció el trabajo de su antecesor, Ernesto Valverde, que le deja el liderato en LaLiga Santander.

«Soy una persona de convicciones, tengo las cosas muy claras y es muy difícil sacarme de la cabeza mi manera de jugar. Este club no tiene otro camino que el de mejorarse a sí mismo cada año y tratar de conseguir los máximos títulos además de jugar bien. El mejor camino hacia la victoria siempre es jugar bien y mantenerlo en el tiempo », apuntó en la rueda de prensa de su presentación.

Acompañado por el presidente, Josep Maria Bartomeu , y el secretario técnico del Barça, Éric Abidal , Setién confesó que ni en sus «mejores sueños» hubiera podido imaginar estar en el banquillo del Camp Nou. «Soy una persona bastante emotiva. Hoy es día muy especial para mí. La ilusión con la que afronto este reto y proyecto es lo más importante. Trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo, ganas de querer ganar y esa confianza que tengo », comentó.

Asimismo, se felicitó porque entrenará a «los mejores jugadores del mundo» de un «equipo enorme», algo que jamás podrá «mejorar» en su carrera. « Ayer paseaba junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barça entrenando a los mejores jugadores del mundo. A un equipo que jamás voy a poder mejorar, esto ya es lo máximo para mí», se sinceró.

Sobre su antecesor, valoró que Valverde siempre le ha parecido una persona «absolutamente correcta». «Valoro mucho el trabajo que ha hecho, su forma de ser y sus principios», comentó Setién, quien apuntó que hablará con Valverde porque hay «muchísimas cosas» de su trabajo que le van a «venir bien» .

« Me deja a un equipo que está el primero, no es lo normal . Espero transmitir tranquilidad, y a mantener la exigencia y la intensidad para que no es escapen partidos como el del otro día», señaló en alusión a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí).

En este sentido, sobre el fútbol que quiere ver en su Barça, añadió que quiere intensidad continua y proponer un juego ofensivo y de calidad. «Tengo las cosas muy claras, escucho a todo el mundo, pero es difícil sacarme las cosas que tengo en la cabeza y de las que estoy convencido. Si hay que morir con mi estilo, lo haremos», anunció.

« Normalmente sólo he garantizado una cosa: que mi equipo va a jugar bien . Tanto en el Lugo, Las Palmas o Betis, mi equipo ha jugado bien al fútbol. Ha habido algunas variaciones. A veces te veías sometido por el rival, pero pocas veces. El Barça va a seguir este camino, vamos a mejorar todo lo que podamos y sacaremos el mejor rendimiento de los futbolistas», aportó.

«No he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción, era algo que caía por su propio peso. Fue una sorpresa cuando ayer me avisaron, había leído la prensa pero jamás pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mí . No tengo un currículo extenso ni títulos, sólo tengo que esta filosofía me encanta. He hecho que Lugo, Las Palmas y Betis jugaran muy bien al fútbol», reiteró.

Setién vaticinó cambios en el equipo, acabar con los roles preestablecidos e incluso apuntó a que podría salir del 4-3-3 o 4-4-2 en el dibujo. Algo que comentará, con sinceridad, a sus jugadores. También a Leo Messi, el capitán, al que admira, pero al que marcará, si hace falta, igual que al resto de jugadores.

«He hablado con Messi y la realidad es que le he dicho la admiración que siento por él, pero que otra cosa es que la realidad es que cada uno es cada uno. Mi relación con ellos seguro que va a ser extraordinaria, pero cada uno debe estar en su sitio. Verán cómo soy, que soy una persona sincera, directa, que no me ando por las ramas y cuando vea alguna cosa siempre trataré de arreglarlo y convencerlos para que trabajen, porque el talento lo tienen», aportó sobre su relación ideal con los jugadores.

Celebró que en la primera sesión de entrenamiento haya visto en sus jugadores el estímulo de tener un nuevo técnico, y esa sensación la quiere alargar y mantener. «No sé si mi manera es la mejor o la peor pero es la mía y estoy convencido de que puedo transmitir algunas de las cosas que a mí me gustan y que piensas que, con Valverde y antes, se pueden hacer mejor», apuntó.

« Conocemos este Barcelona porque lo hemos mamado desde fuera, nos ha entusiasmado y hemos pasado muchas horas viendo al equipo y analizándolo. Hay muchas cosas que tengo claras que voy a intentar impregnar a los jugadores, y que se den cuenta de que hay que mantenerlas en el tiempo, y que tenemos que tener exigencia porque están en el mejor club y no van a encontrar nada mejor», ahondó.

Por otro lado, sobre la cantera, confirmó que la tendrá en cuenta. «Irán viniendo a entrenar con nosotros y participarán. Esto lo tienen que tener claro los jugadores del primer equipo. Si el talento de abajo se abre paso, es porque lo merece . Siempre que aparece un chaval nuevo tiene una energía que acaba impulsando y hace que los de arriba no se relajen. Es un mensaje a los de abajo, si de verdad progresan y se lo ganan, pueden jugar perfectamente en el primer equipo y ser uno más», argumentó.

14.50

Se termina la presentación de Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona. Su debut en el banquillo será el próximo domingo a las 21.00 horas en el Camp Nou ante el Granada .

« Lo único que garantizo siempre es que mis equipos juegan bien . En el Real Betis, en Las Palmas, en el Lugo... siempre se juega bien. El Barcelona juega francamente bien casi siempre, hay poco que mejorar. Pero trataremos de hacer un buen trabajo. No tengo un curríuclo extenso, lo único que tengo es el juego que he logrado con mis anteriores equipo».

¿Cómo va a jugar este Barcelona? «Lo importante es la filosofía. Valoraremos hacer algún cambio en el dibujo, cambiar el 4-3-3 o 4-4-2 en algún momento. Puede pasar, no digo que no».

Quique Setién: «Tenemos mucho que hablar con respecto a esto [posible fichaje por la baja de Luis Suárez]. Tenemos tiempo. Siempre vamos a tener consenso en las decisiones que tomemos. Nos escucharemos y tomaremos la mejor decisión. Soy una persona de club y soy consciente de que todos acertamos y nos equivocamos. Ahora mismo toca pensar en los que tenemos».

Abidal, sobre Quique : «Está aquí porque nos gusta. Sabemos cómo trabaja y su estilo. Tenemos confianza plena en su entrenador y su equipo. Respeto a todos los entrenadores con los que hemos hablado, pero para nosotros el entrenador perfecto es Quique».

Bartomeu, sobre Xavi : «Quique tiene contrato hasta 2022, pero es verdad que hay elecciones en 2021 y existe una cláusula para el presidente que gane que permitiría rescindir el contrato. La idea es confiar en Quique».

Sobre la cantera: «Este club tiene una cantera extraordinaria. No conozco en profunidad a la mayoría de los jugadores, pero irán viniendo a entrenar con nosotros a menudo. El talento desde abajo, si se abre paso, es porque realmente se lo merece. Siempre que aparece un chaval nuevo hay una energía positiva en todo y hace que los de arriba no se relajen».

«Valverde se ha despedido hoy. Nos ha dado un abrazo a todos. Los jugadores son profesionales y saben de la valía de Quique. Le conocen como entrenador y estamos encantandos con él. La Junta aprobó por unanimidad la decisión de Quique».

Quique Setién: «Creo que puedo transmitir muchas cosas. Considero que se pueden mejorar las cosas, no desde la etapa de Valverde, sino de antes incluso. Si creyera que todo está perfecto sería difícil. Varían muchas cosas con un cambio de entrenador y eso lo sé yo, que he tenido veinte en mi carrera. Tenemos absolutamente claro lo que es el Barcelona».

«Siempre he confiado en él. El año pasado hubo peticiones para que dejara el banquillo, pero nos gustaba su trabajo. Después de hablarlo internamente hemos decidido que lo mejor era darle un impulso al equipo con un cambio de técnico. Empezamos bien, como dice Quique, vamos primeros en Liga y estamos en octavos de Champions, pero creemos que es lo mejor para la segunda parte de la temporada», dice Bartomeu.

«Messi y otros jugadores del Barcelona son especiales. He disfrutado muchísimo con ellos y he estado sentado delante del televisor durante años porque me han hecho disfrutar del fútbol. Ha sido día tras día, todos los partidos. Es agradable para la vista. Evidentemente, estar hoy con ellos, con Messi que es el mejor del mundo, hace que no sea del todo consciente de todo lo que significa».

«Ha habido contactos con otros entrenadores; los nombres han ido saliendo. Con Valverde hablábamos a menudo y él es una persona muy inteligente con la que es fácil es hablar. Es verdad que preguntamos a entrenadores otros por sus intenciones de futuro y la intención del club siempre ha sido trabajar con discrección y personalidad».

«Quiero ganar todo lo posible. El camino del Barcelona es mejorar cada año y conseguir los máximos títulos siempre. Además de jugar bien. El mejor camino a la victoria es jugar bien»

«Soy una persona de convicciones. Tengo las cosas muy claras . Siempre escucho a todo el mundo, pero luego es difícil sacarme de la cabeza lo que creo. Todos saben mi manera de jugar. y si hay que morir con ello, moriremos. Vamos a intentar, en la medida en que podemos, mejorar al Barcelona».

Quique Setién se acuerda de Valverde: «Valoro mucho su trabajo, su forma de ser y sus principios», dice. «Estaré en contacto con él, porque aunque cada uno tiene sus matices, él ha hecho un gran trabajo. Nos deja a un equipo que va primero en la Liga»

«Ayer estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo. Es lo máximo».

«Lo primero es agradecer al Barcelona y a toda su gente la oportunidad que me han dado para estar aquí. Ni en mis mejores sueños hubiera podidio imaginarlo . Soy una persona bastante emotiva, y hoy es un día muy especial. Pero lo primero es, desde luego, agradecer; y luego la ilusión con la que afronto este reto y este proyecto. Lo más importante es que trataré de transmitir a los futbolistas mi idea. Normalmente no me resulta complicado hacerlo»

14.15

«Sabemos que eres un enamorado de Cruyff y esa es una manera de sentirte próximo del Barcelona. Nuestra esencia, nuestros objetivos y nuestros ideales comparten completamente la tuya. Muchas gracias y bienvenido», dice Bartomeu.

14.10

Comienza la rueda de prensa. Comparecen en ella Quique Setién junto a Bartomeu y Eric Abidal. El presidente del Barcelona ha destacado el estilo del nuevo técnico y ha elogiado sus semejanzas con el ADN del Barcelona.

14.05

«Valverde no es un entrenador para el Barça y el primer error fue contratarlo. Pero las humillaciones a las que ha sido sometido durante sus años en el cargo no tienen ninguna justificación». Lea la opinión completa.

14.00

Así se ha despedido Valverde del Barcelona: «Por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa». Lea la carta completa.

13.55

El despido de Valverde tiene un trasfondo aún mayor si se tiene en cuenta que hay elecciones a la presidencia del Barcelona en 2021 . Tal y como cuenta nuestro compañero Sergi Font, Bartomeu trató de desactivar la candidatura de uno de sus oponentes, Víctor Font , atando a Xavi para el banquillo. Pero no pudo ser.

13.50

¿Quién es Quique Setién? Un amante del estilo del Barcelona, de Pep Guardiola y de jugadores como Sergio Busquets o Leo Messi. Esta mañana ya ha dirigido su primer entrenamiento a los mandos de su nuevo equipo.

13.45

Valverde deja el Barcelona después de dos temporadas y media en el banquillo. En las vitrinas azulgranas deja dos ligas españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, las dos eliminaciones en Champions, ante Roma y Liverpool , ambas siendo remontado tras partir con una importante ventaja del Camp Nou, siempre añadieron dudas a su puesto. Yeda terminó siendo su sentencia.

13.40

Después de multitud de rumores tras la derrota en Yeda ante el Atlético , el Barcelona confirmó la contratación de Quique Setién. Antes habían sonado nombres como Xavi Hernández , quien finalmente declinó la propuesta; Ronald Koeman , que rechazó llegar a mitad de temporada; u Óscar Pimienta , técnico del filial.

13.35

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión de ABC de la presentación de Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona . El técnico cántabro llega al banquillo azulgrana para sustituir a Ernesto Valverde , cuya destitución se conoció en la tarde de ayer.