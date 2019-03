Tercera división Preocupante espiral de violencia en Tercera división Tras el ataque de ultras del Xerez a jugadores del Écija, el Ciudad de Lucena denuncia que el hijo del presidente de la UB Lebrijana agredió ayer a un aficioando

La violencia se está convirtiendo en una triste constante en el Grupo X de Tercera división, en el que este jueves, según ha denunciado el Ciudad de Lucena, se produjeron unos desagradables incidentes al término de su partido ante la UB Lebrijana. Las lamentables imágenes de violencia vividas la jornada anterior cuando ultras del Xerez CD agredieron a jugadores el Écija Balompié tuvieron continuidad ayer en un encuentro entre conjuntos de ese mismo grupo andaluz. Según el club cordobés, un hijo del presidente de la entidad sevillana golpeó en la cara a un seguidor local al término del duelo y posteriormente se refugió en el vestuario del equipo, el que tuvo que ser sacado por la Policía Nacional.

Los incidentes comenzaron después de que el árbitro decretara el final del partido. Mientras los jugadores de ambos equipos se saludaban en el césped, un hijo del presidente de la entidad sevillana -acreditado como directivo para acceder al estadio, según ha confirmado el Ciudad de Lucena- agredió por la espalda a un seguidor local, al parecer molesto por alguno de los comentarios que no paró de realizar desde la grada durante el duelo.

Un aficionado de la UB Lebrijana presente ayer en el estadio del Ciudad de Lucena ha asegurado a ABC que no vio la agresión denunciada por la entidad cordobesa, aunque sí ha confirmado que un aficionado local no paró de insultar a los componentes de la expedición visitante durante todo el partido y también a la conclusión. «Me extrañó que, estando situado junto al palco, nadie de la directiva local le llamara la atención para que dejara de hacerlo». «No trato de justificar nada, solo digo que no vi ninguna agresión», ha explicado. «Me duele que se pueda manchar la imagen de una entidad con 90 años de historia». Además, ha añadido que le sorprendió que en el campo «no habiera seguridad privada, presencia que sí se produce en todos los encuentros que la Lebrijana disputa como local. Tampoco había presencia policial».

Sin embargo, el Ciudad de Lucena ratifica a ABC que sí se produjo esa agresión. El club cordobés asegura que, a la conclusión del partido, un hijo del presidente, que estaba acompañado por un hermano, agredió a un aficionado local. Según denuncia en un comunicado y ha confirmado a este periódico, «el propio presidente de la Lebrijana trató de encubrir al agresor, una vez sucedido el incidente, ocultándolo en el vestuario asignado a su equipo». Ante este hecho, miembros del club cerraron todas las puertas de su estadio para evitar que pudiera huir y avisaron a las Fuerzas de Seguridad La Policía Nacional tuvo que acceder a la caseta para que la persona que se había refugiado allí saliera de la instalación, siendo reconocido por varios testigos como el agresor del aficionado cordobés, que quedó inconsciente durante unos segundos tras recibir un violento golpe en el pómulo.

El aficionado de la Lebrijana con el que ha podido hablar este periódico afirma que ni el presidente ni nadie de la expedición sevillana ocultó a nadie en el vestuario y recuerda que «las relaciones entre ambas directivas siempre han sido cordiales».

El seguidor agredido fue sometido a pruebas en un hospital, «aunque no sufre ninguna complicación severa», según ha explicado el Ciudad de Lucena en su comunicado, en el que reitera su «enérgica condena a cualquier acto violento». En este sentido, el club cordobés ha anunciado que «llevará a cabo las medidas oportunas para denunciar estos hechos ante la RFAF, a fin de que individuos como estos no vuelvan a entrar en un recinto deportivo y no manchen la magia de este deporte»

La UB Lebrijana, a través de las redes sociales, ha rechazado cualquier tipo de violencia en el deporte. «El presidente con su junta directiva al completo, rechazan cualquier tipo de violencia en el deporte y están en contra de todo gesto que intenten llevar a ese tipo de conductas en los centros deportivos», ha sido el mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.