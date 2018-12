Mourinho, destituído por el Manchester United

La contundente derrota ante el Liverpool, más por las formas que por el resultado en sí, ha resultado definitiva para José Mourinho. El Manchester United ha comunicado esta mañana la destitución del técnico portugués, que pone fin de esta manera a su turbulento paso por el club inglés.

Los «diablos rojos se encuentran muy lejos de los primeros puestos de la Premier League, concretamente a 19 puntos del líder, el Liverpool de Jürgen Klopp, y el técnico portugués afirmó tras la última derrota que sólo veía al equipo y a él mismo capaces de luchar por entrar en puestos de Champions League.

«El Manchester United anuncia que Jose Mourinho ha dejado el club. Nos gustaría agradecerle su trabajo durante su estancia aquí y desearle éxito en el futuro», transmitió el United en el comunicado oficial difundido a través de las redes sociales.

Parece que Michael Carrick, ayudante de Mourinho, se hará cargo del equipo en los próximos días. La intención del club es que otro técnico dirija a la plantilla únicamente hasta final de temporada mientras en las oficinas buscan un relevo que empiece ya la próxima campaña.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC